Pisacane ricorda Davide Astori: «Sei un esempio» 

«Ringrazio Renato, Anna, Marco e Bruno ma non so se sono pronto a meritare questo premio che è motivo di orgoglio e responsabilità. Davide dentro e fuori dal campo è stato un esempio e continuerà ad esserlo. Ci siamo incontrati da piccoli nelle giovanili e poi ci siamo ritrovati prima in Cremonese-Pizzighettone e poi in Serie A e ha sempre vinto lui. Sono sicuro che mi sta ascoltando, e mi piacerebbe dirgli: te lo saresti mai aspettato che un giorno dovevo avere la responsabilità di portare acanti il tuo nome? Lui credo mi risponderebbe: forse te lo meriti, ma dovrai fare qualcosa in più perché ti sto delegando a qualcosa di più grande. Da oggi quando avrò tentazioni, cercherò di pensare a lui e tenerlo vivo nella mia vita». Le parole di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, che riceve a Golfo Aranci il premio “Davide Astori”, creano un silenzio di rispetto ed emozione nella palestra di via Marconi.

In passerella

È stato questo il momento più intenso della ricca premiazione allestita dall’Ussi Sardegna che, come ogni anno, onora atleti e società (ma anche giornalisti come Valerio Vargiu, Aldo Brigaglia o lo storico Mario Fadda) che si sono distinti nel corso dell’anno. Giovanissimi, come Clelia Soddu (guida i kart) o Cecilia Puddu (apneista come mamma Chiara Obino), o magari veterani del basket, e figli d’arte, come Maurizio Pedrazzini, ancora in campo a 55 anni, perché il tema è la longevità nello sport.

Impossibile elencarli tutti, quasi come contare gli scudetti vinti da Roberto Carta nell’hockey su prato (7 da giocatore, 20 da allenatore). L’atleta olimpico (bronzo 2021 e argento 2024) Stefano Oppo stavolta fa da ospite d’onore sul palco assieme ai conduttori Francesca Melis e Giuseppe Deiana, mentre Marcello Guidi (nuoto) e Diego Nappi (atletica), entrambi con la tuta della Polizia, si stringono la mano: «Piacere!». Non si conoscevano: è grande la famiglia delle Fiamme Oro così come quella dello sport sardo, che l’Unione della Stampa Sportiva isolana ha riunito per un’altra serata di meritata celebrazione per le grandi eccellenze dello sport sardo. Con la tradizionale “citazione” per un grande club come il Cagliari, presente anche col consigliere Nicola Riva.

