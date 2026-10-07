Pisacane riabbraccia i nazionali  

Pisacane riabbraccia i sette nazionali e può finalmente lanciare la sfida alla Juventus. Dopo gli africani Fadera e Liteta, ieri si sono allenati gli azzurri Maldini e Romano, seppur attraverso un lavoro individuale con la gestione dei carichi. Oggi sono attesi ad Asseminello lo slovacco Obert e l’albanese Sherri, ma anche l’uruguaiano RodrÍguez, l’ultimo a rientrare dopo l’esordio con la maglia della Celeste in India.

Il punto

A tre giorni dal big match con la Vecchia Signora, l’allenatore del Cagliari Pisacane può finalmente fare il punto ed entrare nel vivo della strategia. Probabile il ritorno di Fazzini nell’undici titolare al posto di Deiola che, reduce dall’intervento per la pulizia del ginocchio, si è allenato a parte. Così come Kevin Carlos, che ha rimediato una micro lesione al quadricipite nella rifinitura prima della partenza per la Spagna per l’amichevole con il Rayo Vallecano. Allenamento personalizzato anche per Idrissi e Trepy, anche se quest’ultimo alterna buona parte del lavoro col gruppo. Ancora indisponibile, chiaramente, Felici.

Gli avversari

Lato Juventus, Luciano Spalletti attende ancora due dei dodici nazionali: i sudamericani Nico González (in campo ieri notte per mezz’ora nell’amichevole Argentina-Benin, l’ultima di Messi) e Jhon Lucumí (rimasto in panchina nell’ultimo test della Colombia, contro il Perù). È rientrato ieri in ritardo Francisco Conceição, non per problemi fisici ma semplicemente perché il maltempo ha fatto slittare il volo di rientro dopo gli impegni del Portogallo. Che si sono conclusi con un’espulsione, per proteste, domenica scorsa contro la Norvegia: l’arbitro era l’italiano Mariani.

Allarme rientrato invece per Kerim Alajbegovic, che aveva saltato l’ultima partita della Bosnia perché non al meglio: i controlli dello staff medico bianconero non hanno evidenziato particolari problemi, ieri si è allenato a parte ma oggi è atteso il suo definitivo rientro in gruppo.

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