Pisacane: «Provate soluzioni che potranno esserci utili» 

Un doppio test, con pochi cambi a partita in corso, per chiudere la preparazione e arrivare alle gare ufficiali. La particolarità delle due amichevoli nello stesso giorno ha aiutato il Cagliari e Fabio Pisacane ad avvicinarsi alla Coppa Italia sabato prossimo con l'Entella: «Abbiamo potuto sperimentare e trovare soluzioni che potranno tornarci utili», il giudizio del tecnico sulla trasferta a Santander. «Dalla settimana prossima è finito il tempo della preparazione, e di tante cose che abbiamo sentito e che magari infastidiscono pure. Speriamo che, alla lunga, i nostri tifosi possano essere rappresentati da una squadra come loro vogliono: è la nostra missione». Intanto, un primo obiettivo i rossoblù l'hanno raggiunto: «Queste due partite hanno portato quasi tutti i ragazzi a fare una gara intera, e l'importante è che nessuno si sia fatto male».

Prove finite

Il Cagliari ha sfruttato questa settimana per aumentare i carichi. «Abbiamo spinto tanto in vista delle gare ufficiali: siamo soddisfatti», rimarca Pisacane. Sulle sfide di ieri col Racing, la prima ha visto poche occasioni «forse anche per il caldo, ma non è un alibi», mentre nella seconda «la squadra ha fatto quello che gli si chiede». Le indicazioni che il nuovo allenatore sta vedendo lo soddisfano: «Il gruppo mi segue, con alcuni ho già fatto battaglie mentre altri li sto conoscendo e hanno dei valori. Spero di togliermi tante soddisfazioni assieme a loro». Ma Pisacane attende anche il mercato: «Qualcosa manca dietro, la società sa quello che può servire. Ma è giusto non farci prendere dalla frenesia».

RIPRODUZIONE RISERVATA