Pisacane: Primavera, tu mi fai impazzire  

Non ha mai smesso di ripensare alla malattia, la sindrome di Guillain-Barré, che a 14 anni ha rischiato di paralizzarlo per sempre. «Ci penso soprattutto nei momenti felici. Quando giocavo e magari segnavo gol importanti e oggi che faccio l’allenatore e raccolgo le prime soddisfazioni. O quando resto incantato guardando i miei figli sorridere o cerco e trovo lo sguardo complice di mia moglie. Ci ripenso e ringrazio la vita per avermi dato una seconda possibilità». Per la prima volta, mercoledì all’Arena Civica “Brera” di Milano, ha ammesso di non averci pensato, Fabio Pisacane, e di essersi goduto l’attimo come forse non aveva mai fatto. Tutto d’un fiato. Senza riavvolgere il nastro, in balìa delle emozioni, con la famiglia al completo al proprio fianco e la consapevolezza di aver dato una bella spallata alla carriera, appena iniziata ma già succulenta (e intrigante). «Speravo di vincere un trofeo, si lavora per vincere un trofeo. Certo non immaginavo che sarebbe arrivato così presto». Non un trofeo qualunque. È la prima Coppa Italia per la Primavera del Cagliari di cui lui è l’allenatore da due stagioni e alla quale ha trasmesso un grande spirito di sacrificio e senso di appartenenza, oltre ad averle indicato una strada da seguire. «Abbiamo fatto la storia», mostra il petto, orgoglioso, il tecnico (o il «condottiero» come lo ha ribattezzato il dg Melis) di quei ragazzi terribili che hanno asfaltato il Milan in finale centrando un traguardo leggendario per il settore giovanile rossoblù.

Predestinato. Già da calciatore vedeva le partite con occhi diversi rispetto alla maggior parte dei compagni. Correva, marcava e, allo stesso tempo, metabolizzava concetti, schemi, tecniche gestionali. Non lasciava nulla al caso, era un’aspirapolvere. Così, quando il ginocchio gli ha dato un ultimatum, il percorso è stato naturale. Ha avuto la fortuna di trovare un portone aperto ad Asseminello, il resto se l’è costruito da solo, mattoncino dopo mattoncino, con tenacia e lungimiranza. Come ha fatto da difensore, gestendo al massimo il talento e il carattere che il destino gli aveva donato e andando sempre oltre i propri limiti (fisici o tecnici). E dopo una lunga gavetta tra i campi di C e B si è preso finalmente il Cagliari e la Serie A trovando nell’Isola il suo habitat naturale, sia dal punto di vista professionale che umano. Senza mai perdere di vista l’obiettivo o il senso della vita. Anche adesso che ha tutti i riflettori puntati addosso. «Ci sono vittorie che riempiono una bacheca. E poi ci sono vittorie che ti riempiono l’anima». Tutto il resto è noia.

Buongiorno, come è stato il risveglio?

«Un po’ frastornato. Come se l’avessi giocata, questa partita. Ho dormito poco e mi sono svegliato come uno zombie. E con tutti i quattro figli addosso».

Quanto vale questa coppa, per lei e per il Cagliari?

«Non è solo un trofeo. È frutto di un’idea, di un’identità, di un lavoro quotidiano fatto con testa bassa e cuore alto».

Quando ha capito che potevate vincerla?

«Partita dopo partita. Più andavamo avanti e più mi rendevo conto che stavamo trovando la quadra».

Qual è il segreto della Primavera di Pisacane?

«Non è un segreto, è un’identità. È una famiglia che combatte unita. Sempre, comunque».

In tanti sostengono che gioca a sua immagine e somiglianza: perché?

«Forse perché ricordano la fame che avevo io quando ero un calciatore e perché ci mette sempre l’anima. Di sicuro, è il complimento più bello che mi possano fare».

Un nome su tutti?

«Non mi piace fare nomi, anche perché questa è davvero la vittoria del collettivo, di un gruppo unito, speciale. Se proprio devo farlo, dico Vinciguerra, considerato anche che è il capitano. Ha fatto qualcosa di straordinario, e non solo per i gol contro la Juve e il Milan. Ma davvero, tutti hanno dato tanto».

Al triplice fischio sembrava in trance, è rimasto immobile: a che cosa stava pensando?

«A mio padre e ai miei figli che mi hanno fatto diventare quello che sono. Un misto tra liberazione e gratitudine».

Il messaggio, tra i tanti ricevuti, che più l’ha commossa?

«Quello di un mio ex compagno: “Hai insegnato calcio a vita”. Perché vincere è importante, ma non è la cosa principale».

Quello che proprio non si aspettava?

«Di uno con cui avevo rotto i rapporti da tempo. Mi ha scritto: “Sono orgoglioso di te”».

Cinque persone che non può fare a meno di ringraziare.

«In primis la mia famiglia, la base. Poi il mio staff senza il quale non sarei arrivato da nessuna parte. Chiaramente il presidente per la fiducia che mi ha dato e tutti quelli che hanno creduto in me e sostenuto durante il percorso, penso a Muzzi, Carta, Mereu e Bonato. Infine, ma non per ultimi, i ragazzi che hanno reso possibile tutto questo».

Che cosa le ha detto il presidente?

«Ci siamo solo abbracciati. Ci sarà modo e tempo per parlare».

Quale è stato il discorso alla squadra prima della partita?

«In verità non c’è stato alcun discorso. Avevo fatto preparare per i ragazzi un video di circa quindici minuti con i messaggi dalle persone a loro più care. È stato un colpo forte per tutti. A quel punto l’unica cosa che mi è venuta da dire è stata “preferisco piangere prima e non dopo”. Il resto è storia».

Oggi alla ripresa degli allenamenti cosa dirà, invece?

«Testa alla Juventus. Anche se passerò per il solito martello. Ma il percorso non è finito. Anzi, inizia ora».

Si rivede in qualcuno dei suoi giocatori?

«In quelli che non mollano mai, in quelli che hanno le cicatrici e le usano come forza».

Quanti di loro si porterebbe dietro se domani dovesse allenare in Serie A?

«Più di uno. Il Cagliari sta facendo un grande lavoro con il vivaio, ci sono tanti prospetti interessanti».

Qual è il confine tra il talento e il calcio a certi livelli?

«Il talento è un dono, ma per toccare il livello servono fame, equilibrio e testa».

Perché in Inghilterra i giovani trovano più spazio rispetto all’Italia?

«È una questione di mentalità. Lì si tende a rischiare di più, qui si ha più paura. Anche in Italia, però, piano piano, qualcosa si sta muovendo in quella direzione».

È stato più emozionante segnare contro il Milan il primo gol in A o batterlo da allenatore della Primavera?

«Fare quel gol è stato bellissimo, ma da giocatore resta un sogno personale. Da allenatore, invece, lo puoi condividere. E poter condividere questo trofeo con questi ragazzi vale quanto dieci gol in Serie A».

Quando ha smesso di ragionare da calciatore?

«Ho sempre messo in preventivo di dovermi fermare da un momento all’altro, ero abbastanza preparato quindi. Anche se la molla è scattata quando ho capito che mi dovevo mettere al servizio degli altri. Allenare è donarsi».

È più difficile insegnare calcio o gestire un gruppo?

«Gestirlo, indubbiamente. I piedi li alleni, ma la testa e il cuore li devi toccare con una certa sensibilità. Poi la testa di ognuno è un mondo a sé».

Il tecnico al quale si è ispirato maggiormente tra quelli che ha avuto?

«Gasperini. Per l’identità che trasmette, per la cura del dettaglio, perché non molla mai. L’ho avuto quando ero molto giovane e ai margini. Avevo il tempo quindi di osservarlo e mettere in cassaforte i suoi insegnamenti».

Quello che oggi rappresenta un modello per tutti?

«Probabilmente De Zerbi. Un allenatore che ha coraggio, identità e, soprattutto, non si snatura mai».

Come descriverebbe, invece, l’allenatore Fabio Pisacane?

«Un allenatore che dice sempre le cose in faccia, che ama come dei figli i suoi giocatori e, per questo, pretende da loro il massimo».

Il calcio di Pisacane, invece?

«Il calcio non è mio, il calcio è di tutti. Il calcio non si inventa. Il calcio si gioca».

Qual è il confine tra l’uomo e il professionista?

«Il professionista riflette l’uomo che sei. Se sei pulito dentro, devi esserlo anche fuori. In qualsiasi situazione».

Il ruolo della famiglia?

«Fondamentale. Mi dà equilibrio. Sono felice, infatti, quando sento che i ragazzi si fidanzano subito. La famiglia è la tua base, la tua verità».

Si ricorda il giorno che è sbarcato per la prima volta a Elmas?

«Altroché. È venuto a prendermi il fisioterapista Tore Congiu e mi ha portato a mangiare una bomba da Mariuccia a Pirri. Avevo sogni, fame di calcio. Ero pieno di rabbia. Era la mia grande occasione dopo tanta gavetta».

Ha rimpianti per la carriera da calciatore?

«No perché ho dato tutto. Se non sono arrivato in qualcosa è perché non potevo arrivarci. Ho avuto poco, ma quello che ho avuto me lo sono meritato».

Che cosa rappresentano oggi Cagliari e il Cagliari?

«Tutto. Questa città e questa maglia mi hanno cambiato la vita e vivrò per ripagare l’affetto e la fiducia che ho ricevuto in tutti questi anni».

Il prossimo obiettivo?

«Si chiama Juventus. Campionato. Ci trovate domenica ad Assemini alle 13».

