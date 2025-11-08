Pisacane: orgoglioso di questa squadra 

Un punto per ripartire e andare alla sosta con alcune indicazioni positive. Il Cagliari si è rimesso in marcia dopo le due sconfitte consecutive con una prestazione che fa gonfiare il petto a Fabio Pisacane. «Sono felice di aver visto i miei ragazzi come voglio», l'orgoglio del tecnico, «si può vincere o perdere, ma bisogna non avere rimpianti e avere dentro qualcosa di profondo. Questa è la vittoria più grande per un allenatore, sono molto contento: è un'iniezione di fiducia, ci permetterà di affrontare un calendario tosto dopo la sosta a partire dalla ripresa col Genoa».

La partita

Il Cagliari è stato l'ultimo a giocare nella scorsa giornata, lunedì sera a Roma con la Lazio, ed è tornato in campo di sabato pomeriggio: sostanzialmente appena quattro giorni per preparare la partita, nuovamente in trasferta, ma fra tante complessità (compresi i numerosi assenti) i rossoblù se la sono cavata alla grande. «Sapevamo che, dopo Roma, ci aspettava un'altra battaglia», la premessa di Pisacane, «quando si viene via con un punto da una gara del genere è positivo, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Con lo staff abbiamo studiato benissimo il Como, sapevamo che non era facile portare a casa un risultato positivo. Sono orgoglioso dell'atteggiamento della squadra: ha battagliato fino all'ultimo minuto, è una risposta che fa un certo effetto».

Il migliore

La vigilia di Como-Cagliari ha visto Elia Caprile convocato in Nazionale per la prima volta. «Non siamo meravigliati, per le sue qualità e il suo rendimento può farlo diventare la normalità. Mi stupisce tantissimo la sua leadership, che va a incidere su tutti i compagni», l'elogio di Pisacane. Che al Sinigaglia ha ritrovato Fàbregas, col quale è nata una grande amicizia a Coverciano: «Per noi un anno fa una partita del genere era un sogno. Ci sentiamo spesso, è una fortuna averlo conosciuto». E si abbracciano, seduti fianco a fianco.

