VaiOnline
Dopo gara.
09 novembre 2025 alle 00:27

Pisacane: orgoglioso di questa squadra 

«Quando si prende un punto da una gara del genere è positivo, nulla da rimproverare ai ragazzi» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un punto per ripartire e andare alla sosta con alcune indicazioni positive. Il Cagliari si è rimesso in marcia dopo le due sconfitte consecutive con una prestazione che fa gonfiare il petto a Fabio Pisacane. «Sono felice di aver visto i miei ragazzi come voglio», l'orgoglio del tecnico, «si può vincere o perdere, ma bisogna non avere rimpianti e avere dentro qualcosa di profondo. Questa è la vittoria più grande per un allenatore, sono molto contento: è un'iniezione di fiducia, ci permetterà di affrontare un calendario tosto dopo la sosta a partire dalla ripresa col Genoa».

La partita

Il Cagliari è stato l'ultimo a giocare nella scorsa giornata, lunedì sera a Roma con la Lazio, ed è tornato in campo di sabato pomeriggio: sostanzialmente appena quattro giorni per preparare la partita, nuovamente in trasferta, ma fra tante complessità (compresi i numerosi assenti) i rossoblù se la sono cavata alla grande. «Sapevamo che, dopo Roma, ci aspettava un'altra battaglia», la premessa di Pisacane, «quando si viene via con un punto da una gara del genere è positivo, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Con lo staff abbiamo studiato benissimo il Como, sapevamo che non era facile portare a casa un risultato positivo. Sono orgoglioso dell'atteggiamento della squadra: ha battagliato fino all'ultimo minuto, è una risposta che fa un certo effetto».

Il migliore

La vigilia di Como-Cagliari ha visto Elia Caprile convocato in Nazionale per la prima volta. «Non siamo meravigliati, per le sue qualità e il suo rendimento può farlo diventare la normalità. Mi stupisce tantissimo la sua leadership, che va a incidere su tutti i compagni», l'elogio di Pisacane. Che al Sinigaglia ha ritrovato Fàbregas, col quale è nata una grande amicizia a Coverciano: «Per noi un anno fa una partita del genere era un sogno. Ci sentiamo spesso, è una fortuna averlo conosciuto». E si abbracciano, seduti fianco a fianco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari spaventa il Como

Finisce 0-0, nel finale occasionissima per Zito Luvumbo 
l Nello sport
Strade di sangue

Animali liberi di attraversare: «Servono barriere e dissuasori»

I sindaci chiedono «interventi mirati, inclusi più abbattimenti» 
Alessandra Carta
Sarcidano e Barbagia.

Amministratori disperati: «Troppi rischi»

Giorgio Ignazio Onano
Il focus

I leoni da tastiera? «Gente frustrata»

Mazzette (Università di Sassari): la logica del capro espiatorio alla base dell’odio social 
Piera Serusi
Siccità

La sete della Nurra: «Indennizzi subito e lotta agli sprechi»

Il grido di agricoltori e allevatori: la Regione intervenga senza indugi  
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Il dibattito

Il rebus del fine vita, i nodi da sciogliere sulla morte “etica”

Associazioni, medici e legali al Brotzu: «Mancano ancora linee guida chiare» 
Umberto Zedda
Magie d’inverno

Intelligenza artificiale L’uomo quantistico nella nuova società

Derrick de Kerckhove a Nuoro: un futuro completamente diverso  
Giovanna Pittalis
Spettacoli

Il campione di Selegas sbanca il gioco in tv

Gabriele Casti, 34 anni, insegnante, alla “Ruota della fortuna” ha già vinto 209.900 euro 
Paolo Carta
Tragedia sulla A22

Incinta al nono mese, muore d’incidente

Ha urtato il tir che la precedeva. Nel Bolognese 18enne falciata sulle strisce 