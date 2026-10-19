Pisacane non salva nulla: «È stato uno scempio, mi scuso con tutti i tifosi» 

Ha assistito alla disfatta dalla tribuna Fabio Pisacane, complice la squalifica, senza grosse possibilità di incidere. Le telecamere lo hanno inquadrato più volte mentre prendeva appunti su un taccuino, ma le indicazioni arrivate dalla trasferta in Brianza non possono certo essere positive e non si tira indietro quando è il momento di ammetterlo. Anzi, proprio l’aver dovuto guardare la sconfitta di ieri dagli spalti aumenta ulteriormente la sua furia: «Dall’alto ho visto una squadra che non sembrava tale, mi sono accorto bene di quello che è successo e dove andare a correggere». Per poi rivolgersi ai 1.376 tifosi rossoblù presenti in settore ospiti: «Dobbiamo delle scuse a loro, che di lunedì alle 18.30 sono venuti qua, hanno organizzato famiglie e lavoro per vedere uno scempio del genere».

Responsabilità precise

Nonostante non abbia potuto guidare il Cagliari da bordocampo, Pisacane si prende le colpe per tutto ciò che è andato storto. «Quando si perde è giusto che noi come staff ci prendiamo delle responsabilità», fa notare. «Faccio l’allenatore e non posso andare a casa, dopo aver visto la mia squadra, prendendo anche solo una cosa positiva. Ho un compito, che è quello di portare questa squadra a mantenere la categoria che compete, e voglio farlo in maniera diversa dagli altri anni». Non ha potuto parlare con la squadra negli spogliatoi, complice la squalifica, ma lo farà (probabilmente senza mezzi termini) oggi quando li ritroverà ad Asseminello. «L'atteggiamento deve essere presente in tutti i calciatori, che devono avere uno spirito battagliero: non si è visto. Ho provato rabbia». Quella di Monza è stata una brutta botta per il Cagliari, che dovrà essere bravo a reagire già da sabato contro il Bologna. E Pisacane vuole subito voltare pagina.

Sconfitta che pesa

Quella di ieri è la sconfitta peggiore di Pisacane da allenatore della prima squadra: non aveva mai subito quattro gol alla guida del Cagliari, solo in tre circostanze era avvenuto quando era sulla panchina della Primavera. «È inutile dire cosa abbia recepito la squadra perché non è importante», il suo commento sullo scarso impatto dei rossoblù sulla partita. Per lui è una sconfitta che deve far riflettere e portare a un’immediata riscossa. «Qualora ce ne fosse bisogno, siamo ritornati sulla terra: sapevamo di dover vincere i duelli e non perdere le seconde palle, non me ne frega niente di quello che di buono è successo nel primo tempo. C’è subito da resettare e ripartire, perché il campionato è difficile e bisogna mettere l’elmetto indipendentemente da chi ci troviamo di fronte». Proprio in vista del match con il Bologna, Pisacane avverte: «Adesso è difficile, c’è solo da rientrare e tornare a pedalare perché il Cagliari di Monza non è quello che rappresenta i 1.400 del settore ospiti. Voglio rivedere il Cagliari del recente passato. Dobbiamo alzare le antenne perché altrimenti ci si fa male, mettendo dentro caratteristiche che al “Brianteo” non si sono viste. Mettiamo sempre l’elmetto in testa perché la stagione è lunga e tosta. Dovremo lavorare per riscattare questa brutta prova».

L’assetto

Infine, a chi gli chiede il perché dei due attaccanti, replica: «Questa squadra può giocare con due punte perché ha conoscenze di questo tipo nei suoi interpreti, anche in passato con Maldini più vicino a Mendy abbiamo giocato a due punte», conclude Pisacane. «Possiamo variare lo spartito, ma non possiamo prescindere dall’atteggiamento diverso da quello visto in Brianza».

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