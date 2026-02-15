Pisacane: non è un match point 

Assemini. Fabio Pisacane prende di petto l’emergenza, preannuncia l’inserimento di qualche giovane e si aggrappa all’esperienza dei suoi pilastri. Uno su tutti: Yerry Mina, che rientra dopo lo stop precauzionale di Roma. «Si è allenato benissimo», chiarisce subito l’allenatore del Cagliari in apertura di conferenza stampa, al Crai Sport Center di Assemini. «Avevamo bisogno di gestirlo, anche il riposo è allenante», tiene a precisare. «Sarà della partita e per noi la sua leadership è importantissima. Lo stiamo supportando per fargli fare un finale da protagonista e portarlo ai Mondiali nelle condizioni migliori possibili».

Gli scontri diretti

Cagliari-Lecce sfida dai tanti significati, soprattutto in chiave salvezza. «Ma non sarà un match point», taglia corto il tecnico napoletano che proprio alla vigilia della gara d’andata aveva utilizzato per la prima volta il termine “finale”. «Era l’inizio e volevo far passare il messaggio che per me tutti gli scontri diretti sono come delle finali», spiega. «E anche questa», puntualizza, «sarà una sfida complicata e importante. Sarà una battaglia di dettagli e lettura. E sarà fondamentale avere fame». Una gara diversa rispetto a quella giocata (e vinta) cinque mesi fa allo Stadio Via del Mare. «L’unica cosa certa è che ci saranno le stesse difficoltà».

La sfida nella sfida

Cagliari-Lecce sarà anche Pisacane contro Di Francesco, sfida nella sfida dopo le frizioni tra i due quando uno era all’aeratore dell’altro, proprio nell’Isola, nella stagione 2020-2021. «Quello che c’è stato è acqua passata, abbiamo chiarito», va oltre l’attuale tecnico del Cagliari che addirittura elogia il percorso del collega: «Ritrovo un allenatore esperto, che lavora da tanti anni nella massima serie e che mi ha lasciato qualcosa dal punto di visto tecnico e tattico».

«Bentornato Dossena»

Gli infortuni e le condizioni precarie di alcuni giocatori condizionano anche le strategie. «Può essere che con l’assenza di Gaetano possa cambiare struttura», ammette Pisacane preannunciando, indirettamente, il doppio mediano. Gli applausi poi per Dossena, che non giocava da undici mesi: «Finita la gara con la Roma gli ho fatto i complimenti. Non era facile tornare in campo dopo così tanto tempo e dopo un infortunio come quello, senza tra l’altro nemmeno giocare una partita con la Primavera del Como. E il fatto che abbia tenuto il campo sino alla fine e sia addirittura cresciuto alla distanza, non è stato banale».

Arbitri sotto processo

Infine un commento, a esplicita domanda, sulla bufera che sta investendo il mondo arbitrale dopo l’ennesimo errore in Inter-Juventus, sabato sera. «Non mi piace fare processi mediatici», la premessa di Pisacane. «Una cosa è certa: il calcio sta perdendo credibilità», dice per poi prendere in prestito un concetto espresso di recente dall’allenatore dell’Inter Chivu: «Quando un allenatore ha un episodio a favore, se questo non era così netto e chiaro o addirittura proprio inesistente, dovrebbe andare in sala stampa ed evidenziarlo, come detto anche da un mio collega. Mi auguro si possano fare meno errori».

