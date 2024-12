Pisacane: non capitalizziamo quanto creiamo 

«A oggi non capitalizziamo quanto creiamo e questo mi rammarica perché c’è impegno e abnegazione costante da parte di tutti». Così Fabio Pisacane ha commentato il pari per 1-1 del suo Cagliari Primavera contro l'Udinese. Dopo una partita dove il pallino del gioco è stato prevalentemente dei rossoblù, un gol al 7' e due pali colpiti, i suoi ragazzi si sono visti raggiungere dai bianconeri di Bubnjic e hanno potuto strappare solo un punto dalla trasferta in terra friulana. Un punto amaro, che lascia più rabbia per i due punti persi che felicità per quello guadagnato. Il lavoro del tecnico e dei suoi ragazzi è sotto gli occhi di tutti, ma «mancano gli ultimi 20 metri e in particolare i gol. Questo è un dato oggettivo che prendiamo in considerazione come spunto di crescita». C'è ancora qualcosa da migliorare e il sacrificio non deve venir meno in nessuna gara e in nessun allenamento.

Vinciguerra e soci sono più che consapevoli di dover faticare per raggiungere certi risultati e la stagione scorsa ne è stata una dimostrazione. Lo scorso campionato, infatti, la situazione, dopo tredici match disputati, era più o meno la stessa: undicesimo posto in classifica, con 18 punti totali racimolati grazie a cinque vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Il cambio di trend è iniziato dalla quattordicesima giornata e, a fine torneo, i cagliaritani hanno sfiorato i playoff per un solo punto. Quest'anno, sempre dopo tredici incontri, gli isolani stazionano in dodicesima piazza, con 16 punti raccolti in quattro vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. L'annata corrente potrebbe diventare un remake della 23/24. I mezzi non mancano, le qualità neppure. La concentrazione dev'essere sempre massima e l'avversario mai sottovalutato.

Ora testa alla prossima sfida, in programma sabato 7 dicembre alle ore 13, contro il Bologna. Parola d'ordine? Invertire la rotta e conquistare i tre punti.

