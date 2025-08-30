VaiOnline
Dopo gara
31 agosto 2025 alle 01:02

Pisacane: «Mi dispiace per i ragazzi» 

L’allenatore: è questa la strada da percorrere 

Era quasi fatta, per questo la sconfitta fa ancora più malei. Per 94' e qualche secondo il piano partita di Fabio Pisacane aveva funzionato alla grande, poi sull'ultimo pallone il gol di Anguissa ha cambiato il risultato ma non i giudizi sulla prestazione dei rossoblù. «Purtroppo alla fine portiamo zero punti a casa: nel calcio è quello che conta, mi auguro che nelle prossime partite possiamo raccogliere quello che avremmo meritato in queste prime due gare», dice l'allenatore dopo aver tenuto testa ai campioni in carica. «Dispiace per i ragazzi, che meritavano un epilogo diverso. Il calcio è questo: domenica scorsa abbiamo preso un punto al 94’, stavolta al 95’ l’abbiamo lasciato. Ci sono però tante cose buone, come personalità e coraggio. Siamo incattiviti – è l’analisi del tecnico – per gli ultimi venti secondi, una cattiveria che servirà mettere in campo contro il Parma».

Le scelte

In campo il Cagliari ha chiuso quasi tutti i varchi al Napoli, con una prestazione da squadra. Ossia il frutto del lavoro settimanale ad Assemini: «La volontà era non fare la partita “tutti chiusi dietro”», rivela Pisacane, «l'avevamo preparata pensando di alzare il baricentro a gara in corso, inserendo chi poteva creare qualcosa: vedi il cambio Zappa-Luvumbo, ma anche Palestra dal 1’. Il piano gara stava funzionando: abbiamo messo in campo tutti gli ingredienti che devono far parte del dna di questa squadra, la mentalità vincente la richiede la storia del club».

Anche per questo il tecnico è dispiaciuto per il finale: «Peccato per la sconfitta, però bisogna accettare il campo. Questa è la strada da percorrere: dobbiamo avere rispetto di tutti, ma paura di nessuno». Il Parma è avvisato.

