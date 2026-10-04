Pisacane li aspetta a braccia aperte 

I primi a tornare saranno gli africani Fadera e Liteta già domani alla ripresa degli allenamenti, l’ultimo l’uruguaiano Rodríguez, tra giovedì e venerdì. Si sta per chiudere la finestra internazionale per i sette nazionali del Cagliari che Pisacane, manco a dirlo, non vede l’ora di riabbracciare per entrare nel vivo della preparazione per la gara con la Juventus dopo aver sfruttato la maxi sosta, perlopiù, per gestire la condizione atletica del gruppo. Sono attesi ad Asseminello mercoledì gli italiani Romano e Maldini, il difensore slovacco Obert e il portiere albanese Sherri. Tutti carichi - chi più, chi meno - e pronti a rilanciare la sfida in campionato dopo un avvio esplosivo a dir poco.

Dentro il progetto

Agrodolce sin qui la parentesi azzurra di Maldini e Romano, che puntano a chiuderla in bellezza contro la Turchia. Entrambi dovrebbero essere tra i convocati e, nel caso, avrebbero la possibilità di incrementare il proprio score. A prescindere dal match di stasera a Bologna, rientreranno a Cagliari consapevoli di far parte del gruppo individuato dal ct Mancini per la ripartenza. Sin qui, il centrocampista ha giocato 64’ contro il Belgio e l’ultimo quarto d’ora nell’andata con la Turchia. Il fantasista è subentrato nel finale sia col Belgio che tre giorni fa in Francia.

Punto fermo

Obert chiuderà la finestra di ottobre domani sera con la sua Slovacchia, in Moldavia, sempre Nations League. Il difensore rossoblù è ormai un punto fermo pure in Nazionale, ha riposato solo con le Fær Øer: «Non l’ho rischiato per un fastidio al ginocchio», ha spiegato il ct Weiss. In campo per 90’, invece, contro Kazakistan e Moldavia.

Il rilancio

La parentesi con l’Albania si sta rivelando indubbiamente una bella botta di autostima per il portiere Sherri, scivolato al terzo posto nelle gerarchie rossoblù (nell’ultima uscita in Coppa Italia contro il Verona, Pisacane gli ha preferito Radunovic). In panchina contro la Bielorussia, ha giocato poi tutta la gara con San Marino e ancora gli ultimi 65 minuti di quella con la Finlandia subentrando complice l’espulsione di Berisha. Per lo stesso motivo (l’esperto portiere dell’Häcken verrà squalificato) sarà sicuramente tra i pali della squadra dell’ex tecnico del Cagliari Maran domani nel secondo round con San Marino.

Per la Coppa d’Africa

Giusto un tempo, il primo, con il Gambia nel 2-1 sulla Somalia, per Fadera che non ha partecipato, invece, alla vittoria per 4-2 sul Ghana. Entrambe le gare valide per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. L’ex Como ha anticipato il ritorno in Italia: cancellata l’amichevole con la Bolivia che si sarebbe dovuta disputare nella notte. Di rientro anche Liteta che si è messo in mostra, a sua volta, con la maglia dello Zambia, sempre per le qualificazioni alla Coppa d’Africa. È entrato per la ripresa contro il Togo contribuendo al 2-0, mentre aveva giocato 90’ contro l’Algeria (in questo caso la formazione zambiana è stata sconfitta per 3-1).

La nuova Celeste

Infine Rodríguez, il nazionale rossoblù che ha raccolto meno soddisfazioni, sinora. Nemmeno un minuto contro Giappone e Corea del Sud, spera di ritagliarsi uno spazio nell’ultima delle tre amichevoli che l’Uruguay giocherà domani pomeriggio con l’India a Calcutta. Comunque vada - così come per Maldini e per Romano con l’Italia - è già un successo per lui far parte della Celeste che ricomincia da zero dopo il flop Mondiale.

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