Pisacane lavora a ranghi ridotti 

Weekend di riposo per il Cagliari. Complice la sosta per le nazionali, Fabio Pisacane ha dato liberi oggi e domani ai giocatori rimasti in Sardegna: lunedì pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini inizierà realmente l'avvicinamento alla partita col Genoa, l'anticipo di sabato prossimo (ore 15 all'Unipol Domus) senza tifosi ospiti (la prefettura ha vietato la vendita ai residenti in Liguria su indicaizoni dell’Osservatorio).

La seduta di ieri mattina è stata divisa tra palestra e campo, dedicata allo sviluppo della forza e al lavoro aerobico. Questa settimana, il tecnico e il suo staff hanno potuto lavorare con un gruppo ristretto di giocatori: dalla ripresa di martedì, oltre ai 7 convocati in nazionale, non sono mai stati a disposizione i 6 infortunati. Da questo gruppo, tolto Andrea Belotti che è appena tornato a Cagliari per proseguire il suo percorso riabilitativo dopo l'intervento al ginocchio, non si sono ancora riaggregati Giuseppe Ciocci, Alessandro Deiola, Joseph Liteta, Nicola Pintus e Marko Rog: ieri, per il secondo giorno consecutivo, hanno svolto lavori atletici individuali dopo che l'inizio della settimana li aveva visti in personalizzato. Fatta eccezione per il Gallo, che ne avrà ancora per diversi mesi, l'obiettivo è recuperare gli altri infortunati per sabato prossimo e ridurre notevolmente l'emergenza. (r.sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA