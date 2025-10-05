Pisacane: la strada è lunga 

Un punto che dà valore a quanto di buono ha fatto il Cagliari in questo inizio di stagione, in una giornata dove i rossoblù erano in totale emergenza per i tanti infortuni. Ma Fabio Pisacane ci tiene a volere qualcosa in più dalla sua squadra: «Sì, perché abbiamo sbagliato alcune gestioni della gara», la richiesta dell’allenatore. «Alcune cose potevano essere fatte meglio, evitando dei rischi che sarebbero potuti costare molto cari». Il riferimento è - ovviamente - alle occasioni date all’Udinese che gli avversari di ieri non hanno sfruttato. «Dispiace aver concesso troppo per dei nostri errori, frutto di ingenuità che non possiamo permetterci. E per aver fatto prendere coraggio a loro, a inizio ripresa, con un errore sull’angolo dell’1-1 e i due doni successivi».

Le assenze

La lista degli indisponibili del Cagliari a Udine vedeva sette infortunati, più Liteta che è andato a giocare con la Primavera. Ma si è aggiornata nelle ore immediatamente precedenti alla partita e a gara in corso: «Luperto nella notte non è stato bene, non era al 100% e ho deciso di tenerlo fuori», rivela Pisacane sul motivo per cui il numero 6 è rimasto in panchina. Mina invece, dopo alcuni giorni in cui ha dovuto convivere con un fastidio al ginocchio, si è arreso al 20’. «Non era al 100%, è uscito per un problema al polpaccio. Il suo impiego è una mia responsabilità, ho deciso io di utilizzarlo: fa parte del mio mestiere fare delle scelte». In tal senso, Pisacane e il Cagliari troveranno utile la sosta per le nazionali che permetterà di recuperare qualcuno degli assenti di ieri. «Lavoriamo duramente, perché la strada è molto lunga e bisogna migliorare».

La partita

«Portiamo a casa un punto che fa morale e classifica, perché ai punti avrebbero meritato qualcosa in più loro», l’onestà con cui Pisacane riassume i 90’ del Bluenergy Stadium. «Dobbiamo migliorare tanto: se sono gli avversari a creare problemi gli stringi la mano a fine partita, se ce li creiamo da soli non va bene. Potevamo perderla, ma anche vincerla se ripenso all’occasione di Luvumbo». Fra le note positive sicuramente il primo gol in Serie A di Gennaro Borrelli («Speriamo sia il primo di una lunga serie, l’abbiamo scelto perché ha determinate caratteristiche e siamo felici per lui»). E, in aggiunta, l’aver ribadito la centralità di Di Pardo nel progetto dopo un’estate in cui sembrava fosse destinato a partire. «Si cerca di premiare il lavoro settimanale e lui lo meritava, il suo ingresso è stata una scelta tecnica. Tutti devono sentirsi coinvolti nel mio Cagliari, l’occasione può arrivare per chiunque».

