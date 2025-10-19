Pisacane: la sconfitta ci farà crescere 

Il Cagliari ci ha provato, ma ieri per la squadra di Fabio Pisacane non era proprio giornata. Il passo falso col Bologna non ha permesso ai rossoblù di ripartire al meglio dopo la sosta, che è stata utile per recuperare alcuni dei tanti indisponibili ma non ritrovare la brillantezza di molte delle precedenti uscite. «Cresceremo dopo questa sconfitta», è la certezza alla quale si aggrappa il tecnico, ben consapevole che non c'è certo una partita storta come quella di ieri a cambiare il giudizio - comunque positivo - sull'inizio di stagione dei suoi. «Forse c'è mancata l'ultima scelta: nel secondo tempo abbiamo sbagliato tre ripartenze e, contro una squadra come il Bologna costruita per fare l'Europa, diventa tutto più difficile».

Attacco spento

In molti si aspettavano Borrelli, dopo il primo gol in Serie A due settimane fa a Udine, invece dal 1' ha giocato Esposito supportato da Palestra e Felici. Mossa che alla fine non ha pagato: «Borrelli non è stato scelto dall'inizio per una mia responsabilità, come sempre», dice Pisacane nel farsi carico dell'undici titolare. «Il Bologna ha fatto gol, noi quando avevamo l'occasione no: uno è stato annullato, e da quando faccio questo lavoro ho deciso di non commentare mai le decisioni arbitrali, un altro l'abbiamo sbagliato». A preoccupare l'allenatore non è però il fatto che Esposito sia ancora a secco in campionato: «Si è sbattuto come tutti, finché avrà questo atteggiamento sarò contento. È impensabile giocare nel Cagliari e pensare di camminare sul tappeto rosso: mi sono stufato si parli del sacrificio, è uno dei valori che voglio da tutti». È un altro il lato che non lo soddisfa: «Che le ripartenze non siano state fatte per far male all'avversario».

Troppi errori

L'idea iniziale del Cagliari di ieri era ben diversa da quella vista in campo. E Pisacane non ha problemi a rivelarla: «Volevamo cercare di attaccare alle spalle una squadra che viene a prenderti alta, poi nella ripresa potevamo gestire meglio certe situazioni». Ha provato a sistemare in corsa, senza esito. «Abbiamo cambiato la zona dove volevamo attaccare. Poi è entrato Gaetano abbassato nella zona di Prati, perché le sue qualità spesso lo portano ad arretrare il suo raggio d'azione: così sono nate delle occasioni».

E a chi si sorprende dei soli 11' più recupero dati a Kılıçsoy, reduce da un eurogol in rovesciata con la Turchia Under-21, puntualizza: «Come lui ci sono altri 25 ragazzi che meritano spazio perché se lo guadagnano in allenamento, quando lo vedremo pronto avrà il suo minutaggio».Per il Cagliari scatta l'operazione Verona. «Pensiamo a metabolizzare questa sconfitta e capire cosa non è andato», sottolinea Pisacane, che fa i conti con l'allarme Mina: «Ha sentito un fastidio, dice di essersi fermato in tempo. Speriamo sia così».

