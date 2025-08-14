VaiOnline
La nuova stagione.
15 agosto 2025 alle 00:45

Pisacane, la Coppa Italia nel destino 

«Ti rendi conto dove ti può portare questo trofeo solo strada facendo» 

Assemini. La Virtus Entella nel destino di Fabio Pisacane. La squadra a cui fece il primo gol in Serie B quando giocava nell’Avellino. La stessa contro cui esordì con la maglia rossoblù, dieci anni fa, sempre in Coppa Italia, anche se quel giorno rimase in panchina. Ma è soprattutto l’avversario col quale si appresta a iniziare ufficialmente questa incredibile avventura. «Mi avete sollecitato un ricordo, questo è prova del fatto che ne è passato di tempo», risponde così - abbozzando un sorriso ma col tono fermo e sul pezzo - al giornalista di Videolina Alberto Masu che glielo ha appena ricordato aprendo così la conferenza stampa nella pancia di Asseminello in vista del grande debutto, domani sera alla Domus. «Battute a parte, credo nel destino. Ma credo, soprattutto, in quello che si fa per portare l’episodio dalla propria parte. E siamo pronti ad affrontare questa prima tappa di un percorso iniziato un mese fa», mostra i denti il nuovo tecnico del Cagliari, emozionato e carico come una molla.

Il guanto di sfida

Testa e cuore, o viceversa. Non fa differenza. «Mi aspetto una partita vera contro una squadra organizzata e ben allenata» . La differenza di categoria è un dettaglio, soprattutto in questa fase della stagione. «Crediamo nella Coppa Italia, ti rendi conto dove ti può portare questo trofeo strada facendo», sottolinea, non a caso, Pisacane che l’ha sollevato con la Primavera solo pochi mesi fa. «E noi vogliamo andare il più avanti possibile», il guanto di sfida che accende la stagione e il cuore dei tifosi.

Banco di prova

È il primo impegno ufficiale, il primo vero banco di prova, dunque, dopo la preparazione atletica in Val Camonica e i vari test in giro per l’Europa. È ancora presto per fare bilanci o ipotizzare percentuali sullo stato di forma della squadra. «Queste sei amichevoli ci hanno permesso di cogliere tanti spunti positivi e, allo stesso tempo, di lavorare sulle cose negative», la premessa. «Al netto di tutto, io spero di vedere contro l’Entella un Cagliari al cento per cento dal punto di vista della motivazione e che provi a mettere in pratica quei concetti sui quali abbiamo lavorato». Nello specifico: «Mi aspetto meno isterismo e frenesia nella circolazione della palla per arrivare alla giocata in verticale. Mi aspetto la serenità giusta».

In attesa

Con Luperto inutile forzare. «Più no che sì». Gaetano? «È reduce da un’operazione al menisco e si sta allenando col gruppo da una settimana. Sarà difficile vederlo in campo». Anche sull’ultimo arrivato Esposito, l’allenatore rossoblù prende tempo. Tiene, però, a precisare: «È un ragazzo di qualità, personalità e, nonostante la giovane età, di grande esperienza. Siamo davvero felici che sia qua con noi».

Il mercato e i tifosi

Qualcuno, invece, potrebbe partire da qui alla fine del mercato. «Sin da quando ho iniziato questo percorso ero conscio del fatto che, davanti a offerte irrinunciabili, qualcuno sarebbe potuto partire», chiarisce Pisacane. «Mi auguro che questo non accada, chiaramente. Ma il mercato è dinamico e ci dobbiamo abituare». Chi sicuramente non andrà via sono i tifosi, saranno oltre tredicimila domani sera per l’esordio in Coppa. «Lo stadio è una responsabilità per noi. Il pubblico è una forza in più e giocare davanti a tutta questa passione è uno stimolo enorme». Palla al centro.

