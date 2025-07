Pisacane in Germania sfida l’Hannover 

Il ritorno in campo avviene alle 14, alla von Heiden Arena di Hannover, siamo nella Bassa Sassonia. Il Cagliari affronta la terza fatica della nuova stagione, la seconda di carattere internazionale, di fronte i tedeschi dell’Hannover 96, formazione della Serie B tetesca, la 2 Bundesliga, con qualche aspirazione a tornare fra le big del calcio della Germania.

La squadra di Fabio Pisacane è uscita sconfitta dal confronto con i turchi del Galatasaray, ma decisamente a testa alta. Abbiamo assistito a un esperimento delicato, alla Raiffeisen Arena, dove erano di fronte una squadra in avvio di preparazione, il Cagliari, e attrezzato per andare a caccia del mantenimento della categoria, e una decisamente più avanti, costruita per confermare lo “scudetto” della Turchia e soprattutto andare a caccia della Champions League, trofeo che manca dalla bacheca del club. Al Gala brillano solo una Coppa Uefa e una Supercoppa europea, trofei conquistati nel 2000, un’altra epoca.

In campo

Senza Radunovic (che sarà pronto in quattro settimane dopo l’infortunio a Linz), Pavoletti, Gaetano e Mina, tutti parcheggiati ad Assemini per proseguire a parte la preparazione pre-campionato, la squadra è volata ieri pomeriggio dall’Austria alla Germania, a bordo del charter anche il presidente Tommaso Giulini.

Pisacane predica compattezza, equilibrio, velocità e soprattutto intensità. E così ha fatto anche ieri, nell’ultima seduta austriaca prima del trasferimento. La formazione potrebbe essere modificata, per dare modo a quelli meno utilizzati sabato scorso di mettersi in mostra e “fare” minuti. Caprile fra i pali, dopo la buona prova con i turchi, poi Wieteska, il rientrante Luperto e Obert dietro, ai lati Zappa e Zortea, anche se potremmo rivedere la coppia di laterali schierata contro l’Ospitaletto, ovvero Zortea riportato a destra, sua corsia abituale, e una nuova chance per Idrissi sul lato opposto. In mezzo Prati, Adopo e probabilmente Rog, anche lui sotto esame, se Pisacane dovesse concedere almeno un tempo di recupero a Deiola, con Piccoli assistito da Luvumbo. Un’altra possibilità sarà data anche ad altri della Primavera, in attesa che il mercato – soprattutto in uscita – batta altri colpi.

Lo stadio

Luccicheranno gli occhi al presidente del Cagliari, che fra due giorni incontrerà – progetto definitivo dello stadio sul tavolo – i vertici del Comune di Cagliari, perché l’Heinz von Heiden Arena è uno degli impianti sportivi più importanti della Germania settentrionale. Avveniristico, ha una capacità di circa 49 mila posti a sedere, è interamente coperto e non è solo la sede delle partite interne dell’Hannover 96, ma anche un teatro ideale per altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali e concerti pop e rock. Appuntamento alle 14, è saltata la diretta su Dazn.

