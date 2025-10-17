Pisacane: il ritmo dettiamolo noi 

Assemini. «Cerchiamo di non andare dietro il loro ritmo, ma di dettarlo noi, per quanto possibile». Fabio Pisacane lancia così un doppio segnale dalla salta stampa del Crai Sport Center di Assemini: ai giocatori del Cagliari che sfidano una big (anzi, una «mezza big» come la definisce lo stesso allenatore) e a quelli del Bologna, convinti magari di trovare domani una squadra remissiva. Testa, cuore, tenacia, è la strada ideale per reggere il confronto sia sul piano tecnico che agonistico. «La gente ha bisogno di vedere una cosa in particolare, l’identità, l’atteggiamento quindi. Quello che si è visto in queste prime gare. Quello che dobbiamo continuare a mostrare. Gli errori tecnici fanno parte del gioco. Poi è chiaro, meno se ne fanno, meglio è per tutti. Ma la cosa più importante è l’atteggiamento». Più che una linea guida, è l’ennesimo piano di battaglia.

I nazionali

Dalla sosta con furore e con tre giocatori in più, e non tre giocatori qualunque. Ma se per Zappa e Gaetano, Pisacane tira pubblicamente un sospiro di sollievo («saranno della partita, vediamo se dall’inizio o nel corso della gara»), su Mina preferisce prendere ancora tempo, lanciando comunque segnali incoraggianti: «Si allena con noi da due giorni e se non dovessero esserci intoppi, ci auguriamo che sia della partita». Aspettando riposte certe, tra oggi e domani mattina, dal difensore colombiano (e dallo staff medico), il tecnico rossoblù si gode intanto il rientro dei nazionali. Gli applausi si sprecano, soprattutto, per Obert al primo gol con la maglia della Slovacchia («siamo tutti molto felici per lui») e per la perla di Kiliçsoy in rovesciata con l’Under 21 turca («non ci meraviglia quello che ha fatto, sappiamo di avere un grande talento tra le mani e stiamo cercando di accompagnarlo»). Lo stesso Luvumbo, al di là dei risultati ottenuti dall’Angola, ha avuto la possibilità di accumulare un buon minutaggio. «Stanno tutti bene e, soprattutto, sono rientrarti tutti con entusiasmo».

Tra Udinese e Bologna

Pisacane torna sul pareggio di Udine. «È sale, importantissimo, ma sappiamo che abbiamo regalato troppo. E ripeto, regalato, non concesso. Siamo stati molto fortunati perché loro non ne hanno approfittato. Ma non possiamo sperare sempre di andare avanti con le sfortune altrui». Messaggio chiaro e forte, considerato anche lo spessore del prossimo avversario. «Affrontiamo una grande squadra, per idee, intensità, continuità. Frutto di un progetto che va avanti da anni». Una big ormai? «Si sta avvicinando a diventare una big per mercato e obiettivi, ma è ancora un pelino sotto alla prima fascia. Stiamo comunque parlando di una grande squadra, con un lavoro importante dietro, prima con Siniša, poi con Thiago Motta, ora con Italiano, un allenatore preparatissimo. Diciamo che è una big ibrida, tra prima e seconda fascia. Una mezza big». L’ennesimo esame di maturità per il Cagliari di Pisacane, domani alla Domus.

RIPRODUZIONE RISERVATA