Pisacane: «Il merito è di tutti» 

Pisacane parla al plurale, ogni passaggio serve a sottolineare che tutti hanno messo un mattoncino per quest'ultima gara dell'anno: «Muzzi è il Club manager, io sono un collaboratore tecnico. Siamo stati catapultati in una situazione non facile. Abbiamo avuto l'aiuto di tutto lo staff, non ci siamo inventati nulla, ma alla fine si è creata un'atmosfera che mi ha fatto capire che la palla, nella nostra porta, non sarebbe mai potuta entrare. E siccome in passato gli insulti ce li siamo presi tutti, è giusto che, dopo questa vittoria, tutti ci prendiamo i meriti».

Pisacane è passato dall'altra parte della barricata, ma anche da tecnico («da collaboratore tecnico», precisa) non usa filtri: «Mi sembra di vivere un sogno. Sono accadute tutta una serie di cose per farmi andare in panchina, ma alla fine siamo contenti perché vincere non è facile. Però questa squadra ha dimostrato di avere un'anima. E il mister Ranieri spero sia contento per quello che ha visto in tv». Mai come questa volta c'è il lavoro di tutto lo staff dietro il successo: «Questa partita l'abbiamo preparata tutti insieme. Non è stato facile, abbiamo perso qualche ora di sonno, ma la vittoria ci permette di recuperarle. Adesso dobbiamo continuare così».

Buona la prima, «e magari anche l'ultima». Fabio Pisacane ora può finalmente sorridere. Una settimana di grande tensione, notti insonni col pensiero fisso alla gara col Cosenza. E le tensioni sono aumentate quando, a poche ore dal via, Roberto Muzzi ha alzato bandiera bianca, messo ko da una colica renale. Alla fine, la tensione lascia spazio alla gioia: «Sono felice». Perché il Cagliari ha vinto. Ed è stata la vittoria del gruppo. Come spiegato, negli spogliatoi, a tutti i giocatori. A cui ha chiesto di ringraziare chi, in questi giorni, ha lavorato per loro: «Muzzi, ma anche Bressan, Baldus, Fois, Marfella. La vittoria è anche loro».

Buona la prima, «e magari anche l'ultima». Fabio Pisacane ora può finalmente sorridere. Una settimana di grande tensione, notti insonni col pensiero fisso alla gara col Cosenza. E le tensioni sono aumentate quando, a poche ore dal via, Roberto Muzzi ha alzato bandiera bianca, messo ko da una colica renale. Alla fine, la tensione lascia spazio alla gioia: «Sono felice». Perché il Cagliari ha vinto. Ed è stata la vittoria del gruppo. Come spiegato, negli spogliatoi, a tutti i giocatori. A cui ha chiesto di ringraziare chi, in questi giorni, ha lavorato per loro: «Muzzi, ma anche Bressan, Baldus, Fois, Marfella. La vittoria è anche loro».

Un sogno

Pisacane è passato dall'altra parte della barricata, ma anche da tecnico («da collaboratore tecnico», precisa) non usa filtri: «Mi sembra di vivere un sogno. Sono accadute tutta una serie di cose per farmi andare in panchina, ma alla fine siamo contenti perché vincere non è facile. Però questa squadra ha dimostrato di avere un'anima. E il mister Ranieri spero sia contento per quello che ha visto in tv». Mai come questa volta c'è il lavoro di tutto lo staff dietro il successo: «Questa partita l'abbiamo preparata tutti insieme. Non è stato facile, abbiamo perso qualche ora di sonno, ma la vittoria ci permette di recuperarle. Adesso dobbiamo continuare così».

Lavoro di squadra

Pisacane parla al plurale, ogni passaggio serve a sottolineare che tutti hanno messo un mattoncino per quest'ultima gara dell'anno: «Muzzi è il Club manager, io sono un collaboratore tecnico. Siamo stati catapultati in una situazione non facile. Abbiamo avuto l'aiuto di tutto lo staff, non ci siamo inventati nulla, ma alla fine si è creata un'atmosfera che mi ha fatto capire che la palla, nella nostra porta, non sarebbe mai potuta entrare. E siccome in passato gli insulti ce li siamo presi tutti, è giusto che, dopo questa vittoria, tutti ci prendiamo i meriti».

Dedicato a Fabian

I brividi per la vittoria, ma non solo. Perché anche Pisacane è rimasto scosso dalla scomparsa di Fabian O'Neill e dall'applauso di tutto lo stadio, pèrima dell’inizio della gara. «La vittoria è per lui», spiega l'ex difensore rossoblù, che ieri ha giocato quasi da dodicesimo, correndo per 90 minuti su e giù per l'area tecnica. «È volato in cielo un grande campione, che si è fatto apprezzare per le sue qualità calcistiche. E per essere stato un grandissimo ragazzo, come racconta Muzzi, che è stato suo compagno».

Bravi ragazzi

Pisacane spiega le scelte iniziali. «Pavoletti ha sofferto per un risentimento al polpaccio, giusto dare spazio a Zito che è un'arma importante. Dossena, invece, l'ho visto in questi mesi, meritava l'opportunità e si è fatto trovare pronto. Era una gara doveva era necessario sporcarsi e lui lo ha fatto». Applausi anche a Lella: «Non ho fatto nulla di particolare, bravo lui a farsi trovare pronto». E ancora: «Siamo partiti forte per portarci dietro tutti i tifosi, che ci hanno sempre fatto sentire il loro supporto». Infine, un pensiero a chi c'era prima e a chi verrà: «Liverani? Forse, come detto dal ds, non c'è stata alchimia. I risultati non lo hanno aiutato, ma il mister ha dato tutto. Ranieri ci ha chiamato per farci i complimenti, una cosa che ci gratifica. Troverà un gruppo di persone che si metteranno al suo servizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata