Pisacane: già mi rispecchio nella squadra 

Visibilmente soddisfatto, l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane archivia il test con l’Ospitaletto con spunti intriganti sui quali continuare a lavorare. «Mi aspettavo che la squadra mettesse in pratica quello che abbiamo preparato in questi primi giorni», la premessa. «E devo ammettere di aver visto delle risposte oltre le aspettative. Le richieste che facciamo non possono certo essere messe in pratica dopo soli cinque giorni», tiene a precisare. «Sono contento, quindi, perché ho visto già qualcosa di interessante».

La mentalità

Nemmeno la pioggia ha frenato il processo di crescita nel primo collaudo. «Questa squadra mi deve rispecchiare», mostra quasi i denti il nuovo tecnico rossoblù. «Per cui, ho visto una squadra che anche nell’atteggiamento, nonostante il diluvio, ha cercato di non sentire la pioggia e di andare forte in avanti». Il Cagliari, dunque, già rispecchia lo spirito guerriero di Pisacane, non solo Vinciguerra e i ragazzi che lavorano con lui da anni. «Penso a chi è con me da pochi giorni, Penso per esempio a Wieteska che in ogni duello ci ha messo quella cattiveria. E a tanti altri che ce l’hanno proprio dentro». A proposito di cattiveria, carattere e mentalità: «Ho chiesto alla squadra un’anima anche in fase di non possesso perché non possiamo permetterci di pensare solo di averla quando attacchiamo. È forse il lavoro più arduo e ci tengo a farlo molto bene perché inquadra la mentalità che vogliamo portare».

La partita

Pisacane spiega così le scelte, tra primo e secondo tempo. «All’inizio preferivamo avere una struttura a rombo in mezzo al campo, per cui Luvumbo doveva fungere un po’ da trequartista. Mi ha colpito e impressionato Piccoli per quanto voleva fare da raccordo», ammette. «Questo certifica che alla squadra piace fare un certo tipo di gioco. È normale poi che nel secondo tempo abbiamo cercato di mettere gli altri giocatori che abbiamo, anche per la gestione dei carichi e per la condizione», spiega. «Vinciguerra e Felici, partendo più larghi, potevano sicuramente creare più pericolosità. Sono d’accordo sul fatto che abbiamo tirato poco, ma è stata più la gestione della partita». Un peso determinante lo hanno poi avuto i carichi di lavoro: «Non dimentichiamo che sono sei giorni che spingiamo forte con il lavoro ed era impensabile oggi andare a una certa velocità per tutti i quarantacinque minuti del secondo tempo».

Il mercato

Sul mercato Pisacane chiarisce: «Io non ho fatto richieste ben precise, anche perché mi fido del lavoro del direttore. Lui sa che se dovesse servire qualcosa da qui alla fine, dipenderà anche da eventuali uscite. Oggi preferisco concentrami su quello che ho e su ciò che devo fare nel miglior modo possibile». Quindi puntualizza: «Quando ho firmato, c’è stata una chiacchierata con la società. Sono arrivato in un processo abbastanza accelerato. Questa squadra per l’80% è fatta. Se poi dovesse arrivare qualcosa per puntellarci, sicuramente l’accetteremmo volentieri. In ogni caso, qualsiasi tipo di domanda sul mercato va fatta al direttore».

