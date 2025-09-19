Pisacane felice: «Ma è solo una tappa» 

Ha vissuto talmente tanto la partita che l'ha conclusa senza voce. Fabio Pisacane si prende la seconda vittoria consecutiva e torna in Sardegna afono ma con un bottino pesantissimo, perché - come aveva detto mercoledì nel presentarla - dopo il Parma ieri era una seconda finale. Che il Cagliari ha superato ad altissimi voti. «Ma è solo l'inizio di un percorso, dobbiamo rimanere coi piedi per terra e lavorare sodo», ci tiene a far notare più volte, pur con pochissima voce. «Siamo contenti di aver portato a casa una vittoria importante, ma è solo una tappa di un percorso duro. E ci mettiamo da subito a pensare al Frosinone». Ossia alla Coppa Italia e al prossimo impegno, martedì alle 17.

Che partenza

Da 14 anni il Cagliari non faceva 7 punti nei primi 360' di campionato: era la stagione 2011-2012 e li aveva conquistati dalla seconda alla quinta giornata, perché la prima era stata rinviata per sciopero. «Prematuro parlare d’altro: le vittorie portano entusiasmo e serenità, poi sicuramente non ci siamo salvati con questo successo», chiarisce Pisacane che non guarda il terzo posto in classifica, «penso che i sogni vadano innanzitutto coltivati, non è che le cose caschino dal cielo. Sapevo, quando mi è stata affidata la panchina, che era una grandissima opportunità: chiunque fa il mio lavoro vorrebbe una partenza come questa. Poi nel calcio non sempre lavorando bene si portano i risultati dalla propria parte, ma noi - che non abbiamo fatto nulla - di certo abbiamo mostrato più cose positive che negative». E subito dopo avverte che la concentrazione dovrà sempre restare massima: «Sì, perché se non continuiamo a curare il particolare ci faremo male».

Il bomber

A dare i tre punti al Cagliari ci ha pensato Belotti, con una doppietta che lo riporta nel tabellino dei marcatori in Serie A. «È un giocatore che ho voluto e la società mi ha accontentato», il commento di Pisacane sull'inserimento del Gallo, «ho ricevuto una sua telefonata e ho visto che trasparivano grandissimo entusiasmo ed energia, per rilanciarsi dopo due annate a rilento. Mi ha colpito subito il suo lato umano, poi il valore come calciatore non lo scopriamo certo oggi». Tanto che il numero 19, dopo essersi procurato il rigore, ha ricevuto sul dischetto il pallone da Mina che sarebbe il rigorista designato. «I ragazzi sono adulti e vaccinati, mi piace che collaborino. Mina era il rigorista e si è presentato sul dischetto con una voglia matta, poi ha avuto la maturità di cederlo a Belotti: si vince anche per queste cose». Pisacane elogia pure Esposito: «L'ho tolto solo perché era ammonito. Nel secondo tempo era normale che soffrissimo un po' perché avevamo speso tantissimo, volevo fisicità e freschezza: complimenti a lui e a tutti i subentrati».

Macché rivincita

Pisacane a Lecce ha chiuso la carriera da calciatore, dopo aver lasciato Cagliari perché finito in fondo alle gerarchie di Di Francesco, all'epoca sulla panchina rossoblù. «Con lui ho avuto un rapporto complicato non perché mi ha fatto qualcosa, ma perché non mi vedeva», dice Pisacane, «adesso che sono dall'altra parte lo accetto ancor di più: ci siamo parlati e chiariti, per me è tutto accantonato. E nel periodo con lui ho imparato tanto su centrocampo e attacco». Tanto che ieri l'ha battuto sotto tutti i punti di vista.

