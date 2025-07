Pisacane: fame, intensità, cuore, orgoglio 

Pisacane pesca a piene mani in quella retorica sportiva della quale, però, è il manifesto reale: applicazione totale, passione, lavoro, intensità. Per chi lo ha conosciuto da calciatore, e ora da allenatore, nessuna sorpresa. Il suo Cagliari, sulla carta, dovrà correre su questo percorso. Una sua frase alla squadra radunata al centro del prato di Temù – «Diamo il 100 per cento quando siamo in campo» – è l’esatta immagine che lui, e il suo staff, voglio che arrivi all’esterno.

Al secondo giorno di lavoro sul prato del campo Comunale, nel fresco ritiro estivo precampionato a Ponte di Legno, ecco le prime parole del tecnico, raccolte dai responsabili della comunicazione del Cagliari, parole che seguono quelle più formali della conferenza stampa in abbinata con il direttore sportivo Guido Angelozzi.

Linee guida

«Lavoro, identità e spirito di squadra», sottolinea Pisacane, «sono i concetti che devono rappresentarci, portandoci a lasciare traccia del nostro cammino, che è appena iniziato, andando a costruire un progetto significativo come è volontà comune». Il tecnico napoletano avverte la pressione dell’esordiente e di chi è chiamato a non smentire una scelta societaria che non è stata facile: «Personalmente penso di dovere ancora una volta sovvertire il pronostico, nel senso che devo dimostrare di meritare questa opportunità e questa responsabilità». Nessuna paura: «Lavorare con un allenatore che è stato scelto, come nel mio caso, per una nuova sfida di tutto il club, è sicuramente stimolante per tutti quelli che lavorano con me, sanno che voglio restituire un po’ di ciò che la città e la società mi ha dato». La benzina giusta per questo motore ancora da rodare: «Questo deve essere carburante per il nostro quotidiano».

Identità

Pisacane li elenca perché li ha ben fissati in testa, i valori dell’ambiente rossoblù. Quelli di una provinciale decisamente speciale, in questo caso la squadra di una terra: «Oltre al risultato finale, ovviamente, vogliamo che alla fine la gente possa dire che si sente rappresentata da questo gruppo. Per questo non potremo mai prescindere dal mettere in campo la nostra fame, intensità, cuore, orgoglio: valori che sono insiti nel Cagliari, e che passano per una squadra che rimanga il più possibile corta tenendo ritmi elevati nelle due fasi». Eccolo, il campo, i concetti tattici di questo Cagliari edizione ‘25-26: «Dovremo avere due anime, una in possesso e l’altra senza palla, nel calcio di oggi non puoi lasciare nulla al caso e devi curare il dettaglio». A Palazzo Tirso, nella conferenza di presentazione, era stato meno chiaro, anche se aveva parlato di difesa, di “come mettersi”, di un attacco che comincia dalla fase difensiva.

I collaboratori

Conferme e arrivi. «Ho scelto professionisti ambiziosi, come me. Condivido questa nuova pagina con diversi sardi e persone competenti che arrivano come me dal Settore giovanile, penso che questo significhi tanto per chi lavora nel Cagliari, per chi vuole arrivare in alto». Trasmette la sua esperienza allo staff, l’identità del leader: «Siamo accomunati dalla volontà di dimostrare che possiamo starci. I nuovi? Giacomo Murelli ci porta l’esperienza che deriva dalla sua lunga carriera, tra le altre cose per vent’anni è stato accanto a un maestro come Stefano Pioli, Alberto Gallego è un metodologo che non potrà che rinforzare le idee che vogliamo sviluppare tutti insieme». La montagna: «Allenarsi per qualche giorno in montagna ti aiuta a prepararti per fare quella corsa in più che poi, durante la stagione, vorrà dire sapersi sacrificare e lasciare in campo ogni stilla di sudore fondamentale per arrivare dove vogliamo».

Il ritiro: «È la parte più importante perché costruisci l’essenza della squadra, lo spirito di gruppo, ci si conosce, si individua la strada da prendere. Dobbiamo essere da subito sul pezzo». (e.p.)

