Dopo gara.
08 dicembre 2025 alle 00:47

Pisacane esulta: finito il momento no 

Il tecnico ritrova il sorriso dopo un periodo duro: «La mazzata di Felici ci ha compattati» 

In emergenza per i tantissimi indisponibili, dopo 79 giorni senza vittorie in campionato (88 in casa) e con una splendida prestazione contro una big del campionato. La vittoria di ieri del Cagliari di Fabio Pisacane sulla Roma è un’impresa vera e propria, che rilancia i rossoblù rendendo la classifica più tranquilla e rimettendo a posto l’umore abbondantemente messo alla prova dai risultati mancanti e dai gravi infortuni, ultimo in ordine di tempo quello di Felici.

«Quanto successo mercoledì a Mattia è stato una mazzata, ma ha compattato il gruppo», l’avviso del tecnico, che non si è trattenuto nell’esultare con gioia al fischio finale. «Non cerco alibi, dentro lo spogliatoio bisogna vedere la soluzione e non il problema: pensavo che il suo infortunio potesse mettere fine a un momento per noi complicato, iniziato con quanto successo a Belotti».

Un trionfo

Al Cagliari serviva tantissimo un risultato del genere, per giunta con una prestazione del genere. «Le emozioni sono tante», fa festa Pisacane una volta messi in tasca i tre punti. Che mancavano dalla trasferta di Lecce, altra squadra giallorossa, del 19 settembre. «La vittoria mancava da tempo, aveva intaccato un po’ lo stato d’animo. L’abbiamo ottenuta contro una grande squadra e facendo la prova che volevamo».

Un 1-0, dal valore altissimo, su cui Pisacane non ha dubbi quando gli si chiede a chi dedicarlo: «Ai tifosi, se lo meritano per la passione che ci mettono».

Le scelte

Fino a ieri, Juan Rodríguez non aveva mai giocato in Serie A e aveva debuttato in rossoblù solo mercoledì scorso a Napoli in Coppa Italia. Nei 90’, l’assenza di Yerry Mina non si è mai sentita. «Vorrei esaltare le qualità di Juan, senza esagerare ritengo abbia una gran prospettiva internazionale», segnala Pisacane, che ha atteso il momento giusto per lanciare il classe 2005 prelevato dal Peñarol ed è stato ripagato.

Chi non è certo una sorpresa è Marco Palestra, ancora una volta devastante sulla fascia. «È sotto gli occhi di tutti, ma va lasciato tranquillo: nel calcio, e in Italia soprattutto, si fa in fretta a passare da un estremo all’altro».

La partita

Il Cagliari ha incartato la Roma con una lunga serie di occasioni, iniziate ben prima del gol di Gaetano all’82'. I rossoblù sono entrati in campo con grande voglia e sapevano benissimo che piano attuare. «Sono felice perché la squadra ha fatto quello che gli è stato chiesto», spiega Pisacane. «Se siamo arrivati a fare questo risultato con la Roma è perché ci sono state più cose positive che negative. Abbiamo avuto pochi giorni per prepararla, tuttavia conoscevamo i giocatori e l'allenatore che è reduce da dieci anni di grandi risultati. Sapevamo perfettamente cosa potevano fare per metterci in difficoltà, ma anche quello che potevamo fare noi».

Il rilancio

Ora il Cagliari ha rimesso una distanza di sicurezza fra sé e la zona calda. E lo ha fatto con un dato da evidenziare: 7 degli 11 titolari sono nati dal 2000 in poi. «Ma non dobbiamo cullarci su questi risultati, se vogliamo raggiungere la salvezza», avverte Pisacane, che spera di rivedere questo spirito contro Atalanta e Pisa per conquistare altri punti preziosi.

«Ho bisogno di tutti: dateci una mano, perché insieme possiamo fare qualcosa di buono», è l’avviso che manda all’ambiente.

