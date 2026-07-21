Pisacane: è stato bello, ora costruiamo il futuro 

Assemini. Più consapevole, inevitabilmente. Un po’ più rilassato, magari. Sempre carico, però, e affamato di calcio, gloria e Cagliari. C’è il pieno di adrenalina dietro quel sorriso prudente ma contagioso col quale Fabio Pisacane si presenta nella sala stampa di Asseminello per la conferenza con la quale taglia così il nastro della stagione 2026-27 anche davanti alle telecamere e ai suoi riflettori, dopo averlo fatto sul campo insieme alla squadra da oltre una settimana. «Il secondo anno, paradossalmente, è più complicato del primo, sono d’accordo con il presidente», afferma il tecnico napoletano, alla ricerca di conferme dopo l’esordio col botto. «Il nostro obiettivo dipende da ciò che ognuno ha nel profondo», smorza le aspettative dosando bene la sfida con l’umiltà. Un anno fa di questi tempi, si affacciava per la prima volta in A con tante incognite all’orizzonte dopo aver allenato per due tornei la Primavera, ora ha una salvezza importante alle spalle e già si è tolto la soddisfazione di battere Roma, Juventus, Atalanta e Milan. Da Predestinato a Mister 43 punti, si è guadagnato nel frattempo la credibilità del sistema e la stima dei colleghi. «Il mio compito non è difendere il passato, ma costruire il futuro del Cagliari». Sì, ha già voltato pagina.

L’obiettivo

Nuovo giro, nuova corsa, stesso obiettivo. «Mantenere la categoria», la premessa quasi istituzionale, doverosa, che l’allenatore fa dalla pancia del Crai Sport Center prima del penultimo allenamento in Sardegna. «Poi è chiaro che vogliamo alzare l’asticella, senza, però, fare promesse o parlare di classifica. Come sempre, voglio che a parlare siano il campo e il lavoro. Vogliamo portare il Cagliari il più in alto possibile, questo si».

Primo bilancio

Dall’Isola con furore verso Ponte di Legno. «Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questi giorni nonostante il gran caldo. Abbiamo una cultura del lavoro incredibile e una mentalità importante», tiene a sottolineare Pisacane, soddisfatto anche per il mercato fatto sin qui. «Sono contento perché abbiamo subito rimpiazzato il reparto che si era più scalfito, il centrocampo. Winks, Fazzini, Romano e Akarakiri hanno qualità e sostituiranno in modo egregio chi è uscito».

Sotto esame

Focus sulla difesa. «Aspettiamo Mina mentre Deiola può essere una certezza anche dietro». Pisacane la butta lì, così come l’idea del doppio mediano. «Credo che lo utilizzeremo spesso nel corso della stagione», anticipa. Rosa work in progress. «Durante questo ritiro devo fare delle valutazioni, per esempio su Raterink e Grandu, ma anche su quei giocatori che in questo momento possono sembrare in uscita ma che magari potrebbero anche restare ed essere protagonisti». Di Paolo? «Può essere uno di questi».

L’identikit della punta

Discorso diverso per l’attacco: «Qui vorrei un regalo». Niente nomi, manco a dirlo. Giusto l’identikit: «Deve essere un attaccante con qualità diverse rispetto a quelli che già ci sono. Magari un attaccante più completo, che mi permetta di legare il gioco e che sia allo stesso tempo un cecchino in area di rigore». Con una certezza: «Il direttore sportivo e l’area scouting stanno facendo di tutto per accontentarmi. Ma non c’è fretta, anche perché ho già dei giocatori che vorrei valutare meglio durante il ritiro. Kingstone ha fatto 16 gol in Austria, Mendy e Trepy si sono distinti nell’ultimo anno, Borrelli ha segnato cinque gol all’esordio in Serie A».

I più attesi

A proposito di attaccanti: Belotti? «Dispiace tantissimo per la persona, gli auguro di tornare a fare presto quello che lui ama». Su Felici e Idrissi: «Saranno le nostre armi in più». Infine sul portiere Caprile: «Oggi è un giocatore del Cagliari, è felice, è tornato col sorriso. Lui è un senatore, un leader. Spero non bussi alla porta per dirmi che vorrebbe fare uno step altrove, ma non credo questo accadrà. Intanto è nostro, me lo godo. E spero che quando inizierà il campionato, ci sarà Caprile tra i pali».

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