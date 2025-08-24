Pisacane è soddisfatto della prima  

Tradizione rispettata anche alla prima di campionato: gol allo scadere. Il nuovo Cagliari di Fabio Pisacane si presenta alla Serie A con una caratteristica avviata quando l’allenatore rossoblù era in campo, recuperare all’ultimo partite che sembrava fossero ormai destinate agli avversari. «Ma sarebbe stato ancor più bello se avessimo fatto anche il 2-1: avremmo rispettato quelle volte dove al fotofinish il Cagliari vinceva le partite», il parallelo del tecnico fra i rossoblù di ieri e quelli di oggi, che hanno conquistato con tanta voglia un 1-1 già preziosissimo. «Ho visto in campo la mia squadra come avevamo preparato la partita: sono soddisfatto. Sappiamo che ci aspetta un percorso difficile, ma dobbiamo farlo con grande umiltà. E aggiungendo un pizzico di coraggio».

L’orgoglio

Quella di ieri è stata la prima da allenatore in A per Pisacane. Il massimo campionato l’ha conquistato il 18 settembre 2016, debutto (da difensore) contro l'Atalanta al Sant’Elia. «Nove anni fa ho fatto, a 50 metri di distanza, l’esordio da giocatore e ora lo faccio da tecnico: sono felicissimo», il suo ricordo. Che poi si fonde con la soddisfazione: «È stata una grande emozione, che per fortuna ho controllato. Ma solo fino alle 16, orario della riunione tecnica. Voglio ringraziare tutti, dai giocatori a società e staff, per avermi accompagnato in questa bellissima emozione». Premiata dal gol di Luperto al 94’, che ha festeggiato trattenendosi mentre intorno a lui la gioia era sfrenata in campo e sugli spalti. «Fare 1-1 al 60' non avrebbe avuto il sapore di come poi abbiamo agguantato questo pareggio». La prima di Pisacane ha visto il tridente Esposito-Borrelli-Folorunsho («Abbiamo delle frecce al nostro arco, che danno qualità») e Prati in mezzo («Era nella sua zona di comfort, ha qualità»), ma anche una certezza: «Questo pari dev’essere un punto di partenza».

È solo l’inizio

Per il Cagliari resta una settimana di mercato, dopo l’addio a Piccoli e Zortea. Ieri, senza primo e secondo miglior marcatore dell’anno scorso, la prestazione c’è stata eccome: «Sono contento per come si sono espressi tutti», l’elogio di Pisacane a titolari e subentrati. E sui nuovi acquisti è chiaro: «Vorrei poter giocare a quattro in difesa, per avvicinarmi il più possibile alla storia del Cagliari», segnale di cosa vorrebbe. Ma, in attesa dei nuovi acquisti, non perde tempo e guarda già alla prossima: contro i campioni in carica del Napoli e nella sua città, anche se ormai è un cagliaritano acquisito. «Di giustezza abbiamo portato a casa un buon punto, che ci permetterà di lavorare sereni in settimana e preparare il Napoli. Dove ci dovrà essere anche un pizzico di sana presunzione, costruttiva». Perché il tecnico sa cosa vuole dal Cagliari: «Creare una mentalità vincente con qualcosa di diverso, con sacrificio e coraggio».

RIPRODUZIONE RISERVATA