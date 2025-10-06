Pisacane e la forza del gruppo 

Hanno giocato tutti, qualcuno magari solo in Coppa, ma santificare il concetto di gruppo è stato il primo traguardo conseguito da Pisacane in questa sua stagione d’esordio nel calcio di vertice. Il tecnico del Cagliari, anche e soprattutto per i diversi infortuni, ha fatto ricorso a tutta la rosa a disposizione, fra campionato e la coppa nazionale. Un impianto che pareva smisurato anche dopo le cessioni pesanti di Zortea e Piccoli e che invece sembra calzare alla perfezione per le esigenze dello staff tecnico.

In campionato, dopo sei giornate, c’è un solo rossoblù che non ha saltato un solo minuto. Ovviamente parliamo di Caprile, di cui oggi celebriamo – con Fabiano Gaggini – l’ennesima prestazione epica. In difesa, Mina ha dovuto lasciare il campo nel corso della gara con l’Udinese, “macchiando” la sua stagione della prima uscita, così come Luperto, famoso per non saltare mai un minuto nel corso dei campionati e che invece, causa malessere notturno, è rimasto in panca per tutta l’ultima partita.

Palestra ha superato Zappa – cinque presenze contro quattro – ma per il vice capitano del Cagliari c’è la giustificazione dell’infortunio. Obert non manca mai ed è il terzo, per minutaggio, dietro il portierone e Folorunsho. Ze Pedro è stato già collaudato, Rodriguez è ancora fuori per infortunio – ma di lui si dice molto bene – e i più giovani sono rimasti fuori dalle convocazioni.

In mezzo al campo, Prati, Adopo, Deiola, Folorunsho, Mazzitelli, Di Pardo e Idrissi sono sempre stati presenti, fra quelli più impiegati l’ex centro-attaccante del Bari e Deiola. Rog, praticamente ceduto a fine mercato, è poi rientrato nella rosa e adesso tocca a lui dimostrare di essere pronto per entrare nel giro, anche se in Coppa ha goduto di una finestra alla Domus.

Pisacane ha pescato a piene mani nel folto gruppo di trequartisti e attaccanti, tutti hanno già giocato in queste prime sei giornate. Cavuoti ha un gettone in più rispetto a Gaetano ma l’ex Napoli ha più minuti, Luvumbo, Pavoletti e Belotti, fra infortuni e arrivi a stagione in corso, hanno tre presenze, gli altri non sono ancora mancati. Alta la media gol di Belotti, due in tre partite, gli altri (Felici e Borrelli, ma anche Mina e Luperto) seguono a quota uno.

Lo scenario

Le parole di Tommaso Giulini a Udine sono state chiare, nel dopopartita di Udine: «Avanti fino alla fine della stagione con questo organico, nessun inserimento e via alla lunga attesa per il ritorno di Belotti. L’attacco resta così, Pisacane sa dove mettere le mani.

RIPRODUZIONE RISERVATA