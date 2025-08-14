Pisacane, è il tuo momento 

Non chiamatelo scommessa. Perché sarà anche vero che Fabio Pisacane, a 39 anni, si siede per la prima volta su una panchina di Serie A. Ma è anche vero che l’ex difensore è uno che le sfide se le mangia e che, al suo fianco, il Cagliari ha costruito uno staff dove si mescolano l’esperienza e la conoscenza dell’ambiente, in un percorso di crescita che coinvolge non solo lo stesso Pisacane.

SCOMMESSA A CHI

Una sfida, l’ennesima, per Pisacane. A cui, certo, non tremano le gambe. L’emozione l’ha sentita forte quando, durante la tournée statunitense lo scorso giugno, il presidente Tommaso Giulini gli ha consegnato il Cagliari. E ancora all’ingresso in campo per l’amichevole contro il Saint-Étienne. Ma sulle emozioni prevale lo spirito guerriero che lo ha accompagnato da sempre. Come dimenticare, per esempio, che esattamente dieci anni fa sbarcò a Cagliari con l’etichetta di “pupillo” di Massimo Rastelli, l’allenatore scelto per riportare i rossoblù direttamente in Serie A dopo la retrocessione dell’anno precedente. Quasi un pegno da pagare all’Avellino per lasciar partire l’allenatore. Fisico tutt’altro che da granatiere, ma Pisacane ha sempre saputo trasformare gli svantaggi in punti di forza. Ogni anno, in estate, il suo posto era tra le riserve, ma a fine stagione il suo nome lo trovavi sempre tra i più presenti, tanto da collezionare la bellezza di 153 presenze in cinque stagioni e mezzo. Fino al divorzio nel gennaio del 2021, dopo le divergenze con Eusebio Di Francesco. Ma non poteva essere un addio e infatti quella separazione fu solo un arrivederci. Perché Cagliari, per Pisacane e la sua famiglia, è diventata casa. Il rientro da collaboratore tecnico con Liverani, nell’estate del 2022, poi la panchina tenuta in caldo per Claudio Ranieri e la guida della Primavera, condotta, lo scorso anno, allo storico trionfo in Coppa Italia. Quasi un percorso da predestinato con uno sfogo naturale alla conduzione della prima squadra, non una tappa ma un traguardo. Anzi, per Pisadog , “Il” traguardo.

L’OMBRA DI PIOLI

Predestinato, certo. Ma al suo fianco Fabio Pisacane trova uno che il calcio dei grandi lo conosce molto bene per averlo vissuto ad altissimi livelli. Giacomo Murelli, un passato da difensore, è un top tra i vice in panchina. Nel 2003 fa il suo esordio tra i professionisti come collaboratore tecnico di Alberto Malesani a Modena, poi diventa un tutt’uno con Stefano Pioli, che segue da secondo in tutte le sue avventure, sempre da Modena fino al Milan, passando da Parma, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bologna, Lazio e Fiorentina, fino alla separazione, nel 2024, quando Pioli si trasferisce negli Emirati Arabi.

Quest’estate, la chiamata di Pisacane, che Murelli aveva incrociato in una fugace apparizione al Chievo, e la decisione di lavorare insieme per questo esordio cagliaritano.

LO STAFF

Nella squadra di Pisacane c’è anche Alberto Gallego, collaboratore tecnico, che il nuovo allenatore rossoblù ha incontrato nei suoi giri di aggiornamento europei, scelto per dare al Cagliari l’istruzione di base nel possesso della palla, a partire dalla costruzione dal basso, col concetto fondamentale che la sfera non va mai buttata via. Ad allenare i portieri, ecco Luca Bucci, una carriera che lo ha visto protagonista soprattutto nel Parma dei fenomeni, fino ad arrivare a giocare in Nazionale, arrivato a Cagliari dopo le esperienze con Bologna e al Montreal.

Ci sono poi i collaboratori fatti in casa, a partire da Davide Marfella, ormai tra i più importanti match analyst a livello nazionale (ha collaborato, tra le altre, con la Nazionale azzurra di calcio a 5), affiancato da Matteo Battilana (che di Pisacane era il vice nei due anni con la Primavera rossoblù) e Giovanni Venturella, a cui sono affidate le riprese tattiche. E habitué di Asseminello, oltre che rigorosamente “born in Sardinia”, sono anche Mauro Baldus, che ha condotto un percorso che lo ha portato a essere il preparatore atletico dei rossoblù, affiancato da Fabio Figus e da Francesco Fois, che continuerà a curare il recupero dei giocatori infortunati.

