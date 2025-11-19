Pisacane e De Rossi, amici contro Passioni comuni, il post del 2019 

Il 26 luglio 2019, a 36 anni, Daniele De Rossi firma un contratto annuale con la squadra argentina del Boca Juniors. Lascia la Roma dopo diciotto anni. In quel momento, nel variopinto carrozzone del nostro calcio, acquista un fan in più. Un collega, di professione difensore del Cagliari. Fabio Pisacane da Napoli, cuore rossoblù per acclamazione fra i trascorsi genoani (ah, il destino) e quel presente casteddaio, lega il suo cuore a quello dell’altro, più famoso e pieno di trofei da esibire in salotto. Perché i tifosi del Boca, sempre per questo benedetto destino che ci perseguita, si chiamano xeneizes, ovvero “genovesi” in dialetto ligure, per le origini genovesi di alcuni fra i fondatori del club. Il soprannome dei tifosi compare di sicuro in due luoghi ben definiti, uno è lo stemma della società argentina e l’altro è il braccio sinistro di Pisacane. Una stranezza sportiva che costrinse l’allenatore del Cagliari – le immagini della pay tv diffusero in diretta il suo braccio tatuato durante una partita – a spiegare dettagliatamente il motivo di quel simbolo impresso sulla pelle: “Tifo Boca da ragazzino, per i miei idoli Maradona e Batistuta”.

Genova per noi

Facile intuire quanto sia importante per De Rossi questo primo match in panchina, dopo lo strano esordio in tribuna. Ha preso una squadra in coma, prigioniera di una sterilità offensiva e dell’incapacità di vincere. Una vittoria, sei sconfitte, una manciata di gol, un ambiente deluso che esige sempre il centodieci per cento. Piazza calda, l’ideale per tornare dopo lo scioccante addio da Roma pochi giorni dopo il rinnovo del contratto.

Ma Genova e il Genoa, per Pisacane, sono qualcosa di più. L’abbiamo già raccontata, la storia umana del giovane Fabio è di quelle – a lieto fine – pronte per una sceneggiatura importante. Estate 2000, finale del campionato italiano Giovanissimi nazionali,a Misano Adriatico la Damiano Promotion (del quattordicenne Pisacane) affronta la favorita Aldini Milano e vince, contro ogni pronostico. Ottima prestazione di Pisacane, arrivano diverse richieste per il giovane napoletano, che tuttavia, per un precedente accordo fra il club e Claudio Onofri, viene preso dal Genoa. A Genova arriva anche Mimmo Criscito, un altro dell’infornata napoletana, lo stesso Criscito che ha gestito l’emergenza delle ultime settimane.

Due mesi dopo, in pieno sogno calcistico, Fabio si sveglia ed è completamente paralizzato. In ospedale la diagnosi è tremenda: sindrome di Guillain-Barré, patologia rarissima che porta a paralisi temporanee, la perdita del tono muscolare e il coma. Dopo tre mesi e mezzo trascorsi in ospedale, venti giorni in coma e una paralisi alle braccia, Pisacane ricomincia a muoversi e progressivamente recupera la condizione fisica. Quattro mesi dopo, torna in campo. Con la maglia del Genoa, la società alla quale si è legato per sempre, perché lì ha visto la vita – come si usa dire – passargli davanti. Sabato pomeriggio quelle maglie le rivedrà da capo allenatore e rivale, perché la magia del calcio regala sensazioni fortissime.

RIPRODUZIONE RISERVATA