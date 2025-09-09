Pisacane e Cuesta faccia a faccia: determinati, debuttanti, ambiziosi 

Negli States si chiamano freshman, sono quelli che debuttano in un campionato. Ma per loro, generazioni differenti ma idee chiarissime, non si può dire che siano matricole, perché il calcio è la loro vita da tempo. Fabio Pisacane e Carlos Cuesta, al primo anno in Serie A da capo allenatore, arrivano al primo faccia a faccia del torneo fra debuttanti con lo stesso passo: un punto, un pareggio e una sconfitta per Cagliari e Parma.

Pisacane, classe 1986, napoletano, ha un percorso eccellente da difensore soprattutto col Cagliari e si è conquistato la panchina della prima squadra dopo aver fatto benissimo con la formazione Primavera. Ad Assemini – lo dicono sottovoce – hanno la certezza di avere fra le mani un predestinato, lui studia per diventare grande e soprattutto nel lavoro riversa quella maniacale applicazione che è sempre stata il suo biglietto da visita in campo.

Cuesta, classe 1995, spagnolo di Palma di Maiorca, è stato un ottimo centrocampista ma a 18 anni – avete letto bene – si ritira dal campo e comincia a studiare per diventare allenatore, a proposito di predestinati. Si iscrve a Madrid in Scienze motorie, sbarca nel settore giovanile dell’Atlético Madrid, poi in quello della Juventus fino al 2018 e si accasa a Londra, sponda Arsenal, nello staff di Mikel Arteta, fino a quando non riceve l’offerta del Parma. Cuesta, 30 anni, è il più giovane allenatore della Serie A dal 1939.

La sfida

Pisacane, nelle prime due uscite in campionato del suo Cagliari, ha fatto un figurone. Il calendario non ha concesso ai rossoblù dei match-cuscinetto e gli ha sbattuto in faccia Fiorentina e Napoli. Con i viola il Cagliari ha centrato un pareggio di cuore, di carattere, di gruppo. A Napoli, contro Conte e sessantamila tifosi, abbiamo visto una delle migliori espressioni dei rossoblù degli ultimi anni, perché il calcio è anche difesa e ripartenza, è saper reggere il confronto contro una squadra nettamente superiore. Per 94 minuti, fino a quando un cross rasoterra senza grandi pretese ha pescato Frank Anguissa al centro dell’area rossoblù, piatto destro e partita in ghiacciaia. Pisacane ha difeso a 3 e a 4, con tre centrocampisti assistiti dagli esterni e un attaccante in appoggio alla prima punta. Con la Fiorentina abbiamo visto anche il tridente.

Cuesta è stata la scelta per certi versi clamorosa e rivoluzionaria del maganer gialloblù Federico Cherubini, che lo aveva già notato alla Juve. Il Parma ha perso la prima a Torino e poi ha fermato l’Atalanta al “Tardini”. Possesso palla, pressing alto, 3-4-2-1 contro Tudor e stesso sistema contro Juric, moduli flessibili con esterni che spingono.

Il tocco

Pisacane e Cuesta sono due professionisti determinati e ambiziosi. Di Pisacane sappiamo tutto, anche dopo la sua partecipazione a “Il Cagliari in diretta” prima della sfida al “Maradona” dove si è raccontato. Cuesta si è presentato così a Parma: «L’età è solo un numero», dopo undici anni in panchina lo può dire forte.

