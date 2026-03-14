Pisacane: è come un match point 

Assemini. «Come un match point». Stavolta è proprio Fabio Pisacane a dirlo, mettendo subito sul piatto l’importanza della posta in palio. E mentre lo dice, gli vibra la voce e gli luccicano gli occhi, come se sentisse sempre più forte il profumo della salvezza. «Ogni partita ci può avvicinare al nostro obiettivo», precisa l’allenatore del Cagliari per poi annunciare, sollevato, il ritorno di tre pezzi da novanta: «Mi piace sempre pensare positivo, nonostante l’insidia sia sempre dietro l’angolo. Mina sarà della partita, idem Mazzitelli, così come Gaetano». Il sorriso liberatorio diventa un guanto di sfida verso un Pisa ultimo solo per i punti raccolti. «I dati dicono tutt’altro, la classifica non lo rappresenta», tiene a puntualizzare chiedendo alla sua squadra una prova intelligente, soprattutto nella gestione delle varie fasi che - inevitabilmente - si succederanno nel corso del pomeriggio allo stadio Arena Garibaldi.

La linea

«Il Pisa è una squadra organizzata e resta sempre aggrappata alla gara», sottolinea non a caso Pisacane. «Ha delle criticità, certo, e noi dobbiamo essere bravi a sfruttarle». Calma e sangue freddo. «Loro devono vincere a tutti i costi, noi dobbiamo farlo da squadra matura. Dobbiamo essere bravi quindi a saper leggere i vari momenti della gara per poi colpirli al momento giusto».

I protagonisti

Fondamentale dal punto di vista tattico il ritorno di Gaetano: «Ci dà caratteristiche, soprattutto nel palleggio, che nessun altro può dare». Mina recuperato solo in extremis? «Comunque ha sempre lavorato. E non ha bisogno di quattro-cinque allenamenti col gruppo per poter partire dal primo minuto». Il Ramadan non dovrebbe essere poi un ostacolo per Kiliçsoy: «L’altra volta lo abbiamo gestito, certo stavolta l’orario non ci agevola. Ma davanti siamo contati ed è facile che parta dal primo minuto».

I messaggi

La prima squadra nel destino, la Primavera sempre nel cuore. «Ne approfitto per salutare Checco Pisano, sappiamo quanto abbia potuto soffrire questa situazione. Allo stesso tempo, faccio l’in bocca al lupo ad Alberto Gallego che ha una missione da portare a termine», afferma Pisacane. È stato suo giocatore anche nella Primavera Idrissi, tradito dal crociato contro il Como e costretto a star fuori sei mesi. «Dispiace per Riyad, ma gli ho detto che è stato fortunato. Se gli fosse capitato a luglio, quando in Serie A nessuno sapeva chi era, sarebbe stato peggio. Ora, invece, tutti sanno chi è Riyad Idrissi». Infine un pensiero ai tifosi residenti in Sardegna per i quali l’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha vietato la vendita dei biglietti per Pisa-Cagliari: «Fa male, ci seguono ovunque e sappiamo bene quanto siano importanti per noi. E faccio fatica a capire come sia possibile che nel 2026 ci siano ancora queste barriere».

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