Pisacane d’urto: rendiamogli la vita difficile 

Assemini. Dalla cessione di Luperto al forfait di Mina. Come se non bastasse, si è fermato Borrelli. È stata indubbiamente una settimana “calda” e poco redditizia, ma Fabio Pisacane non si scompone e guarda avanti col solito ottimismo. Puntando sempre in alto, ma tenendo i piedi ben saldi per terra. «Sarà una partita diversa rispetto a quella di due mesi fa. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi e cercare di rendere la vita difficile alla Roma», detta la linea l’allenatore del Cagliari nel corso della conferenza stampa al Crai Sport Center di Assemini prendendo subito in contropiede eventuali cali di tensione dopo tre vittorie consecutive. E a chi gli chiede quanto sia difficile continuare a parlare di salvezza dopo gli ultimi risultati e con questa classifica, risponde così: «La salvezza non è una sensazione, ma un obiettivo». Tradotto: «Dobbiamo prima raggiungerla, per poi fare altri discorsi nel lungo periodo. Non dobbiamo fare un favore alle squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo. Le sensazioni sono rischiose. Dobbiamo continuare a spingere».

L’emergenza

Squadra che vince, rivince e rivince ancora, si cambia per forza. Oltre a Luperto, non ci sarà Mina, tradito dal ginocchio. «È un fastidio pregresso, dobbiamo vivere alla giornata. Purtroppo è una sofferenza cronica, va gestita e monitorata. L’uomo viene davanti a tutto». Ai box pure Borrelli. «Sospetto stiramento al flessore», spiega il tecnico, «per questo parte con noi Mendy, l’unico ad avere quelle caratteristiche oltre a Pavoletti». E ancora. «Restano a casa Deiola per fare terapie e Folorunsho che la settimana prossima potrebbe iniziare ad accelerare. E chiaramente Belotti e Felici».

In vetrina

Ci sarà, eccome, Kiliçsoy, che nei giorni scorsi ha ricevuto la visita del ct della Turchia Montella. «Questa visita dà valore a quello che sta facendo, ma deve continuare a far bene per guadagnarsi gli spareggi». E potrebbe esserci Dossena, dall’inizio, al posto di Mina. «Prima gioca, meglio è per lui», spiega Pisacane che ha voluto fortemente il difensore bresciano. «Sta bene, si è sempre allenato in queste tre settimane. È arruolabile quindi e può partire dal primo minuto».

Il mercato

La sessione invernale del mercato alle spalle. «In entrata c’è stato un ringiovanimento della rosa», ricorda il tecnico rossoblù. Sulla cessione di Luperto tiene poi a precisare: «Ci sono situazioni di mercato che possono essere un’opportunità per la società e portare un piano economico sostenibile. Come ho sempre detto, è un mercato dinamico. Perdiamo un ottimo giocatore, ma abbiamo diverse alternative in quel ruolo. Dispiace per lui così come per Zito, Prati e Rog e ancora per quei ragazzi che non sono riusciti ad avere qui un buon minutaggio, mi riferisco a Radunovic, Cavuoti e Pintus. A tutti auguro il meglio». A chi resta, stasera, di (ri)battere la Roma.

