Pisacane: dipende soltanto da noi 

Assemini. Niente tabelle. «Non le ho fatte prima e continuo a non farle». Fabio Pisacane sembra quasi disinteressarsi delle squadre che stanno sotto in classifica. «I cinque punti di vantaggio ci permettono di avere il destino nelle nostre mani», taglia corto l’allenatore del Cagliari, quasi a voler mettere i suoi giocatori davanti alle proprie responsabilità. A prescindere, quindi, dalla sconfitta della Cremonese, ma anche dal pareggio del Lecce a Pisa. «Dobbiamo mettere fieno in cascina. E se facciamo punti, non dobbiamo preoccuparci di nessuno».

L’avversario

Testa all’Atalanta, semmai, in tutto e per tutto. Il resto sono dettagli. Piuttosto, che Atalanta si aspetta Pisacane dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia? «Dipende da come reagirà alla delusione», la premessa. «Possono avere un contraccolpo o trasformarla in energia. Dobbiamo prepararci, in ogni caso, alla migliore versione dell’Atalanta. Una squadra più solida rispetto a quella che abbiamo affrontato all’andata». Pisacane elogia il lavoro svolto da Palladino. «Vedo una squadra più matura nella gestione dei momenti e della stagione», sottolinea il tecnico napoletano. «Hanno tante soluzioni in ogni reparto e sicuramente verranno qui per continuare a coltivare le proprie ambizioni europee».

L’aspetto mentale

È stata una settimana intensa sia sul piano fisico che mentale. Diverse le situazioni ancora da limare. «I gol subiti a inizio gara o in avvio di secondo tempo sono spesso frutto di una carenza mentale, è un qualcosa che si è ripetuto e senza dubbio va tenuto in considerazione», ammette Pisacane. «Questa è più una questione mentale che fisica, noi paghiamo ancora una condizione non ottimale di alcuni giocatori, ma credo che gli indicatori di qualcosa che non va a livello atletico sono infortuni ripetuti o crampi in chiusura di partita, e questo non si è mai verificato. Sicuramente dal punto di vista dell’attenzione e della concentrazione bisogna migliorare», tiene a precisare, «il nostro gruppo non è mai venuto meno dal punto di vista dell’applicazione e della dedizione al lavoro, ma certi cali si pagano cari in Serie A quando ti trovi di fronte avversari con un motore di alto livello e tu cerchi di giocare sulle transizioni».

La scossa

Per quanto riguarda i singoli, Pisacane ha detto che «avendo Dossena caratteristiche simili a Mina, in questo momento uno esclude l’altro». Su Zappa: «In queste partite, all’inizio o in corsa, può darci una mano». Kiliçsoy? «Deve fare uno step significativo, non dal punto di vista tecnico ma sotto altri aspetti. In settimana ha spinto di più, quindi il messaggio è arrivato. I ragazzi vanno stimolati e anche provocati, in senso positivo: deve mettere maggiore intensità negli allenamenti».

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