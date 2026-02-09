Pisacane deluso: è mancata la prestazione 

La faccia non è quella delle serate precedenti, la fiducia nel suo gruppo è totale ma perdere senza lottare non è da lui, non è da Cagliari: «Quando si perde si può fare sempre qualcosa in più, è inevitabile, poi è difficile dire che la Roma è in emergenza, sicuramente loro avevano qualcosa di più». Gasperini poteva lamentarsi per diverse assenza, ma l’organico schierato è senza dubbio di caratura superiore. La delusione trabocca, per Fabio Pisacane prende diverse strade, una è quella delle poche palle gol a disposizione: «Mi dispiace perché le poche occasioni che abbiamo avuto potevamo gestirle meglio». Poi ci sono le imprecisioni, tante, troppe: «Abbiamo sbagliato tanti palloni, c’è stata tanta imprecisione», sottolinea l’allenatore del Cagliari, «diciamo che la squadra non ha fatto la prestazione sperata».

Roma-Cagliari ha messo sul piatto un peso diverso di valori tecnici: «Ma non voglio dire che ci sia una categoria di differenza, certo è che la Roma gioca per altri obiettivi».

«Sono all’inizio»

Gli dicono che la squadra è a sua immagine e somiglianza, lui rifiuta l’etichetta. «Ho iniziato stamattina, devo ancora fare tantissimo», sottolinea Pisacane, «volevo avere l’ambizione e questa fame che mi hanno consentito di fare una discreta carriera da calciatore, anche se non ero da Serie A». Poi il cambio di ruolo: «Oggi sono i giocatori ad andare in campo, se ricevo i complimenti è merito loro».

Il gioiello

Era atteso, osservato speciale, un potenziale azzurro per spareggi e – speriamo – il campionato del mondo. «Per Palestra faccio fatica a trovare aggettivi, non sta a me dire se merita la Nazionale, il ct ha uno staff validissimo e sanno tutti cosa fare», sostiene Pisacane, il gioiello di casa Atalanta splende con la maglia rossoblù. E l’asta è aperta.

