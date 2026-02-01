Pisacane, da predestinato a vincente 

Dove può arrivare il Cagliari è presto dirlo. Dove è già arrivato è sotto gli occhi di tutti. Al di là della classifica e dei numeri, che danno credibilità e sostanza al percorso ma che non rendono del tutto merito - paradossalmente - alla crescita esponenziale - sia tecnica sia spirituale - di quei bravi ragazzi di cui sentiremo parlare tanto e a lungo, c’è da scommetterci, nell’Isola o chissà dove. E che oggi compongono una squadra già competitiva. Una squadra vera. Una squadra forte. Una squadra che difende e attacca insieme. Una squadra che sa soffrire. Una squadra che non molla mai. Una squadra ora in fiducia, certo, ma da subito consapevole delle potenzialità, delle insidie e della bontà delle idee, e decisa quindi a cavalcarle. Una squadra solida e compatta ma spavalda e spregiudicata allo stesso tempo. Una squadra convinta, in questo modo, di poter superare anche ostacoli insormontabili e di potersela giocare contro chiunque e ovunque. Una squadra giovane, per lo più italiana, e con un forte senso di appartenenza. Una squadra che trasmette emozioni. Una squadra a immagine e somiglianza di Fabio Pisacane, l’artefice di tutto questo.

Il grande salto

Da Predestinato a Vincente il passo è breve ma non scontato. Certo ne ha fatta di strada, il tecnico napoletano, in questi primi sei mesi di campionato, tra alti (diversi, alcuni eccellenti) e bassi (pochini a dir il vero). Bruciando le tappe e andando persino oltre. Incassando, senza offrire il fianco alla frustrazione, i primi schiaffi della Serie A e anche i colpi più pesanti e rischiosi. Mostrando competenza, intuito, malleabilità e innovazione con una capacità di gestione delle risorse umane non indifferente. E dimostrando, alla sua prima esperienza in panchina nel calcio che conta, che un progetto pesa più del curriculum o delle etichette. E che davvero la carta d’identità in campo è un dettaglio. Basta crederci davvero. Basta osare. Perché in tanti si riempiono la bocca con i giovani, lui li fa giocare. Differenza sostanziale che rende la realtà rossoblù ancora più emozionante e affascinante.

Scommessa stravinta

Ben vengano anche i più scettici. Ora c’è spazio per tutti nel carro del presidente Giulini, che ci ha puntato in tempi non sospetti mettendoci la faccia e difendendo con forza quella scelta che poteva sembrare impopolare e azzardata in estate. E, soprattutto, lo ha messo nelle condizioni ideali (per crescere anche sbagliando, eventualmente) con uno staff importante e una rosa variegata, dando lui per primo un segnale sul mercato con acquisti di prospettiva, ma anche di sostanza e livello. E in questo contesto, Fabio Pisacane ha potuto così tracciare i passi del percorso per poi plasmare il Cagliari cammin facendo sino a trovare la quadra. Ha conquistato da subito la fiducia dei giocatori, poi quella della gente, contemporaneamente il rispetto dei colleghi più scafati. Ha sempre cercato un equilibrio senza mai porsi dei limiti, però. Ha costruito una rete difensiva capillare valorizzando comunque la qualità dei giocatori col più alto tasso tecnico. Ha coinvolto tutti - chi più, chi meno - e a ognuno ha cucito addosso un vestito.

Le mosse vincenti

Gaetano play sembra oggi così naturale, e se è vero che già qualcuno ci aveva pensato prima, nessuno aveva osato (come la questione giovani). Con Pisacane poi, Esposito ha finalmente trovato un compromesso col suo talento, così tra una perla e l’altra soffoca le fonti di energia dell’avversario e garantisce equilibrio alla squadra. Sicuramente Palestra sarebbe venuto fuori comunque, lui gli ha dato una bella spinta in ogni caso (oltre a indicarlo alla società in estate). C’è stato il momento giusto per i più giovani, Kiliçsoy e Rodriguez su tutti, con una gestione dei tempi impeccabile. E sempre al momento opportuno - non a caso - si sono ripresi il Cagliari i vari Mina, Luperto e Mazzitelli. Obert non è più una promessa ma una certezza, Zé Pedro addirittura un valore aggiunto. E anche i 4 milioni spesi a giugno per Adopo hanno un senso adesso. Ci sono via via tutti gli altri poi, nessuno escluso. Tutti hanno un loro perché, tutti sono parte integrante del progetto e sanno di potersi prendere la scena da un momento all’altro. Dove può arrivare questo Cagliari, chi lo sa. Intanto, c’è la sfida con la Roma lunedì prossimo all’Olimpico, la stessa Roma battuta nemmeno due mesi fa. Cosi, tanto per dire.

