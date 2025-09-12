Pisacane: coraggio e lucidità 

Dalla sosta con furore e con un’adrenalina contagiosa. Fabio Pisacane conta i minuti che lo separano dalla gara con il Parma, talmente è carico. «Ci vuole coraggio, lucidità. Vincere è quello che ci poniamo come obiettivo, ma dobbiamo essere bravi a controllare la gara. Non dobbiamo andare a rincorrere l’evento», tiene a precisare con un tono quasi perentorio. Sente il profumo dei tre punti e vuole assaporarli ora. Tra l’altro, questa non sarà una partita come le altre per lui. «Sono ufficialmente un allenatore di Serie A», spiega nel corso della conferenza stampa pre gara che si è svolta per l’occasione nella pancia della Domus. «Almeno credo. Mi hanno fatto un applauso», scherza riferendosi al momento in cui ha ottenuto a Coverciano il patentino Uefa Pro. «Aspettiamo il comunicato ufficiale». Intanto vuole festeggiare con il primo successo sulla panchina del Cagliari.

Sfida nella sfida

«Affrontiamo una squadra attrezzata che sa bene quello che vuole. Una squadra con una transizione di qualità. Dobbiamo essere bravi pertanto a non allungarci, a restare corti», avverte soffermandosi poi sul collega gialloblù Carlos Cuesta, anche lui al debutto quest’anno in Serie A: «Non lo conosco personalmente ma so tutto di lui, conosco tutto il suo percorso. E lo stimo tanto. Ha una carica pazzesca poi. Sarà un onore affrontarlo, sarà una sfida affascinante», aggiunge.

Fiato sospeso

Sugli ultimi arrivati: «Sono contento, abbiamo portato dentro giocatori con energia». Su Belotti in particolare: «Andrea ci ha scelto facendo delle rinunce importanti e questo è per noi motivo d’orgoglio. Sta bene fisicamente, molto meglio di quanto pensassi. E sì, può anche giocare dal primo minuto». Recuperato Zappa: «In settimana abbiamo gestito una contusione, è un giocatore a disposizione a tutti gli effetti». Out, invece, Luvumbo: «Dispiace, perdiamo una freccia importante nel nostro arco. Ma siamo in sovra numero e la mazzata ha un effetto diverso». Da valutare, invece, Mina, rientrato giovedì dalla Colombia e a disposizione, in pratica, solo da ieri ad Asseminello: «È chiaro che ogni giocatore ti dice che è in grado di giocare, vediamo». Idem per Palestra, dieci anni in meno ma in campo in entrambe le partite giocate dall’Italia Under 21 in questa finestre: «Vediamo se giocherà dall’inizio o a gara in corso o se direttamente la prossima». Per l’ex Atalanta come per gli altri, Pisacane si è preso un’ultima mattina di riflessione. Ma in cuor suo ha già deciso.

RIPRODUZIONE RISERVATA