Pisacane: contava passare il turno Bene le rotazioni 

Vincere aiuta a vincere. Per il Cagliari e per Fabio Pisacane la partita di ieri col Frosinone, a prescindere dalla categoria di differenza, ha rappresentato un ulteriore passo avanti in un avvio di stagione più che positivo. Anche perché ha permesso di far mettere minuti nelle gambe a chi aveva trovato meno spazio: «L'obiettivo principale era passare il turno, sono felice di come è arrivato e delle rotazioni», la valutazione dell'allenatore sulla gestione di partita e uomini. «Se fossimo partiti dall'inizio con altri giocatori avrei fatto un danno al gruppo e alla gestione. Poi, sulle rotazioni, bisogna anche mettere in preventivo certe difficoltà». Ed è su queste che si sofferma, dopo aver schierato una formazione con dieci undicesimi nuovi rispetto al Lecce (Luperto l'unico confermato) e 6 al debutto dal 1': «Non voglio fare nomi, ma in tanti erano in difficoltà quando c'era da recuperare. Questi ragazzi però dovevano fare minutaggio».

Le risposte

Fra le note liete del Cagliari continua a esserci Felici, il cui subentro è stato decisivo. «Devo essere sincero: non sono meravigliato», precisa Pisacane. «Gli ho parlato prima della partita, sapeva di non partire dall'inizio e in una gara del genere - dove in tanti potevano trovare delle difficoltà - poteva incidere in corsa. Così è stato». Bene anche Zé Pedro («L'abbiamo scelto per questo e per il plus che ci può dare su certe caratteristiche in difesa»), ma è sulle difficoltà che il tecnico vuole mettere l'accento: «Nel primo tempo eravamo lunghi e con poca voglia di far scoppiare il pallone quando era mezzo e mezzo, era sotto gli occhi di tutti». Ora il big match di sabato con l'Inter, al quale il Cagliari si presenta con entusiasmo e risultati. «Un avversario che non ha bisogno di presentazioni. Ci arriviamo avendo fatto quello che dovevamo fare, aggiungendo il passaggio del turno alle cose positive».

Prima volta

Luca Mazzitelli ha esordito da titolare col Cagliari ieri, sfidando il Frosinone dove ha giocato dal 2022 al 2024: in giallazzurro ha vinto la Serie B e vestito la fascia da capitano in A. «È stata una bella emozione affrontare un club al quale sono molto legato», la gioia del centrocampista, che poi dà anche la sua versione sul Cagliari attuale. «Stiamo diventando sempre più squadra, si sta creando un bel clima e i risultati aiutano. Dobbiamo mantenere acceso questo entusiasmo, anche grazie a questo pubblico che sappiamo quanto può incidere. Penso non ci sia modo migliore di arrivare alla partita con l'Inter».

Il ricordo

Il tecnico ospite Massimiliano Alvini ha permesso ad Alessandro Deiola di debuttare da professionista, nel 2014-2015 in Lega Pro al Tuttocuoio. Ieri l'ha ritrovato: «Ci siamo abbracciati e mi ha dato la maglia, che porto a casa ai miei gemellini. Sono contento di vederlo a certi livelli: lo prendemmo in prestito e fece un campionato straordinario», l'affettuoso ricordo dell'allenatore.

