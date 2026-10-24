Pisacane chiede di resettare: «Non facciamo voli pindarici, nessuno si aspettava 13 punti» 

Fabio Pisacane aveva chiesto al Cagliari un atteggiamento diverso rispetto a Monza, invece la risposta in campo non c’è stata. Per la prima volta in questo campionato (era successo contando la Coppa Italia) i rossoblù perdono due partite consecutive e questo doppio colpo incassato fra ieri e lunedì smorza un po’ l’entusiasmo per l’avvio positivo, detto che i punti conquistati fino al pareggio con la Juventus serviranno soprattutto nel momento clou della stagione. «Non dobbiamo fare voli pindarici», la richiesta del tecnico napoletano. «Sono conscio della nostra situazione e dell’obiettivo che dobbiamo raggiungere, la salvezza: nessuno si aspettava di fare così tanti punti in queste prime otto giornate». Poi ripete più volte un concetto: «Abbiamo dovuto limitare i danni una volta andati in svantaggio, non posso salvare granché ma se c’è qualcosa di positivo bisogna prenderlo».

Momento no

Si attendeva un Cagliari più brillante e sicuramente più propositivo in avvio di gara, dove i rossoblù hanno faticato a creare gioco e soprattutto occasioni. «Ma nel primo tempo la partita l’avevamo fatta noi», replica Pisacane, che fino all’intervallo (con annesso cambio di Winks per infortunio) non ha visto una squadra così in difficoltà. «Il possesso palla, complessivamente, è stato dalla nostra parte ma nella ripresa abbiamo smesso di palleggiare e il Bologna, che è una squadra forte, una volta in vantaggio è andato a nozze». Secondo lui, però, il tentativo di ribellarsi alla sconfitta c’è stato: «Se ci fosse stata l’inerzia di Monza poteva finire, seppur ingiustamente, con un risultato più rotondo per il Bologna. In A non puoi sbagliare una virgola o prendi gol, bisogna lavorare e tenere botta».

Attacco spento

Appena un tiro in porta, di Mendy, su quattro complessivi: pochissimo. Numeri che confermano come, in un avvio di stagione che resta comunque positivo, l’attacco sia il reparto dove il Cagliari può e deve notevolmente migliorare: con sei gol è il terzo peggiore del campionato (meno solo il Parma e il Genoa con cinque, i liguri devono però giocare oggi in questo turno) e per la seconda partita di fila non ha segnato. E, in più, soltanto a Bergamo (due) ha realizzato più di una rete. «Va messo nelle condizioni di trovare maggiori meccanismi», sostiene Pisacane, che non vuole soffermarsi solo sul centravanti Mendy (comunque uno dei pochi che ci ha provato). «Penso che l’equilibrio debba essere la cosa più importante nei giudizi: davanti abbiamo dei ragazzi che, se si trovano in difficoltà, vanno aiutati. La colpa è di tutti, compresa la nostra, perché bisogna fare in modo che i nostri attaccanti abbiano delle possibilità per sfruttare le occasioni».

Doppia trasferta

Il calendario ora non è certo amico del Cagliari, perché propone fra martedì e domenica la doppia gara esterna all’Olimpico prima con la Roma e poi con la Lazio. «Nelle prime dieci giornate abbiamo più partite in trasferta che in casa», fa notare Pisacane. Che poi si sposta sui singoli: «Massolin è alla seconda partita in Serie A, ha fatto quello che doveva fare e deve crescere come tutti, quando ho dovuto togliere Winks è entrato Gagliardini che ha caratteristiche diverse. Se Fazzini non ha giocato è perché ho fatto altre scelte, ma può determinare a gara in corso e avrà le sue opportunità». E non va esclusa qualche novità di formazione già martedì.

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