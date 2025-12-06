Pisacane: chi vincerà più duelli, farà sua la gara 

Assemini. Lo sguardo impenetrabile come il tono della voce, rilassato e deciso allo stesso tempo. L’infortunio di Felici è stata una mazzata, l’ennesima. Da Mina, poi, un nuovo forfait, se ne riparla per Bergamo, o addirittura per la gara col Pisa. Ma lui non fa una piega e, soprattutto, non cerca alibi e guarda avanti a testa alta, positivo. «Dobbiamo attraversare la tempesta rimanendo verticali». Lucido. Carico. Ottimista. «Ci siamo preparati per fare un risultato importante contro una squadra di qualità. Chi vincerà più duelli, avrà la capacità di portare casa la partita». Fabio Pisacane mostra così il petto sia al calendario sia alla classifica e detta la linea per il match con la Roma dalla pancia del Crai Sport Center dí Assemini. «Dobbiamo mettere il 100 per cento in fase difensiva e il 110 quando avremo noi la palla», aggiunge nel corso della conferenza stampa pre gara l’allenatore del Cagliari che, smaltita la rabbia per l’eliminazione ai rigori, si tiene stretto tutto quello che di buono ha lasciato la Coppa Italia mercoledì a Napoli: «Siamo stati a undici metri dalla qualificazione, peccato. Ma quando vai in uno stadio del genere e fai una prestazione come quella che abbiamo fatto noi, fa ben sperare. Anche a Torino, però, abbiamo fatto la prestazione, al netto dell’avversario».

Niente da fare per Mina, fa sapere lo stesso Pisacane. «Si trascina una contusione da quindici giorni, lui sta facendo il massimo per recuperare, purtroppo comanda la clinica e non è al cento per cento». Non è tra i convocati, dunque, così come Zé Pedro, Mazzitelli, Belotti e, chiaramente, Felici, che l’altro ieri si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo la rottura del crociato. Al posto del colombiano, potrebbe giocare Rodriguez che ha esordito in rossoblù tre giorni fa al “Maradona”: «È uno scugnizzo. Sapevamo che quando sarebbe arrivato il suo momento, non avrebbe tradito le attese. Ho sempre detto che può essere il futuro del Cagliari e sì, può partire dal primo minuto».

Su Felici infine: «Siamo profondamente dispiaciuti. Perdiamo un ragazzo energico, un ragazzo che aveva voglia di spaccare il mondo. Una perdita importante sia dal punto di vista umano che tecnico. Ma, come ho detto anche alla squadra, mi piace pensare sempre in positivo e quindi mi piace pensare che come l’infortunio di Belotti aveva dato inizio a un momento delicato, ora l’infortunio di Felici possa chiudere questo periodo».

