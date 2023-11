Pisacane, che blitz La sua Primavera va a vincere a Lecce  

Lecce 1

Cagliari 2

Lecce (4-3-3) : Lampinen Skaug, Kongslev (25’ st Addo), Pacia, Munoz, McJannet, Faticanti, Minerva (26’ st Jemo), Vulturar, Salomaa, Agrimi (6’ st Samek), Helm. In panchina Leone, Casalongue, Gromek, Lukoki, Davis, Zivanovic, Russo, Vescan-Kodor. All. Castelluzzo.

Cagliari (4-3-1-2) : Wodzicki, Arba, Catena, Cogoni, Idrissi (44’ st Pintus), Sulev (32’ st Casali), Malfitano, Marcolini, Carboni, Konate (12’ st Vinciguerra), Kingstone (44’ st Achour). In panchina: Iliev, Conti, Pulina, Balde, Ardau, Franke. All. Pisacane.

Arbitro: Vingo di Pisa.

Reti: 17’ pt Minerva, 18’ pt Kingstone, 18’ st Carboni.

Note: ammoniti Vulturar, Idrissi, Malfitano, Addo. Recupero 2’pt, st 4’ st.

Bel successo del Cagliari Primavera col Lecce campione d'Italia. La formazione di Pisacane strappa una preziosa vittoria, ribaltando il risultato con Kingstone e Carboni. I rossoblù si riscattano al meglio dopo la sconfitta in campionato contro il Genoa e la recente eliminazione dalla Coppa Italia. Ottimo approccio dei rossoblù che già al 1' sfiorano il vantaggio: Konate non capitalizza un disimpegno sbagliato dalla retroguardia leccese. Il vento condiziona fin da subito la gara. Nel primo quarto d’ora il Cagliari è più propositivo ma sono i padroni di casa a sbloccare il punteggio al 17': Minerva ruba palla a Idrissi sulla trequarti cagliaritana, sfonda in area e incrocia di destro, Wodzicki non può nulla.

La reazione del Cagliari arriva dopo un minuto: Kingstone riceve la sfera dalla sinistra, controlla in area e calcia a botta sicura. Il centravanti zambiano sfiora ancora il gol del vantaggio al 23'. Dopo la mezz'ora, il Lecce si riaffaccia nella metà campo del Cagliari rendendosi pericoloso su corner. In avvio di ripresa la partita è abbastanza contratta. Ma al 63’ il Cagliari ribalta il risultato con Carboni che, da un calcio d'angolo, disegna una parabola che sorprende il portiere salentino. La squadra di Pisacane, nonostante la pressione dei pugliesi, gestisce senza particolari rischi il punteggio. Con questo successo il Cagliari si riporta nuovamente a ridosso della zona playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA