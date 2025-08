Pisacane: Cagliari, quante emozioni 

La prima volta non si scorda mai. Per Fabio Pisacane quella “vera” sulla panchina del Cagliari alla Domus è stata ieri, anche se il 26 dicembre 2022 aveva già avuto un passaggio da allenatore rossoblù contro il Cosenza (dopo Liverani e in attesa di Ranieri). «Ma quella partita è un lontano ricordo: non ho sentito l’emozione provata ora, lì ero stato catapultato in un qualcosa che non potevo nemmeno capire nel profondo», il suo paragone fra tre anni fa e ieri sera. «Abbiamo sentito da subito quello che rappresenta Riva per il Cagliari e il calcio italiano, volevamo portare a tutti i costi questo trofeo a casa e ci siamo riusciti: si sono mischiate delle cose che, sicuramente, hanno suscitato in me una grande emozione».

Le novità

Superata l’emozione, per Pisacane c’è stato il campo. Che ha detto di un Cagliari diverso rispetto alle precedenti amichevoli, anche per la presenza di giocatori che nelle altre uscite non avevano potuto giocare. «Siamo contenti di aver fatto fare minuti a Luperto e Mina, che sono elementi cardine della rosa e leader», sottolinea il tecnico. Poi c’è anche un modulo diverso, il 4-3-3 con Zappa e Obert sulle fasce: «Gabriele è un terzino, non un centrale. Adam può fare entrambi i ruoli e largo ha delle caratteristiche diverse dagli altri». E Luvumbo, partito alto a destra in quella che spera sia la stagione del rilancio: «Deve capire quando può diventare determinante nell'uno contro uno e quando invece deve liberarsi della palla e attaccare lo spazio. Ma siamo soddisfatti del suo avvio di stagione: è un ragazzo volenteroso e che si applica».

Ieri il Cagliari dei nuovi acquisti ha mostrato solo Borrelli, in campo per 20’, mentre Mazzitelli e Folorunsho non erano nemmeno in panchina pur convocati. «Li abbiamo voluti e siamo contenti di averli presi», ribadisce Pisacane. Che ha un pensiero anche per Kılıçsoy, l’ultimo appena conosciuto: «Porta tanta energia e ha qualità che possono servire alla causa. Ma bisogna lasciarlo spensierato e libero di testa: come tutti i giovani, se li carichiamo troppo di aspettative otteniamo l’effetto contrario». Ora potrà allenarsi anche lui coi compagni, che nel frattempo hanno concluso una settimana intensa. «Abbiamo lavorato su metodologia e carichi: ho visto risposte che fanno ben sperare», l’ottimismo del tecnico.

Il goleador

Michel Adopo aveva già segnato col Galatasaray e, solo nel precampionato, ha raddoppiato i suoi gol col Cagliari. Non un caso: «Pisacane mi chiede di essere più alto, con lui parlo tanto e mi piace perché vuole migliorare i dettagli», spiega il centrocampista. Che è uno degli uomini mercato, ma che non sembra certo pronto ad andare via: «Il Cagliari l’anno scorso mi ha dato un’opportunità vera e sono contentissimo di essere qui. Ha puntato su di me riscattandomi, l’ho saputo dal mio procuratore mentre ero in vacanza con mia moglie». E magari ora arriverà anche la nazionale: «Sono francese ma posso essere convocato anche da Costa d’Avorio e Senegal, spero che qualcuno mi chiami».

