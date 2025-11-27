Pisacane: Cagliari, giochiamocela 

Assemini. Juventus, Roma e Atalanta in rapida successione. Nel mezzo anche gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Napoli al “Maradona”. Più che una galleria, è un tunnel, ma il Cagliari ha i fari accesi, ha fatto il pieno di benzina e Fabio Pisacane è già al posto di comando, convinto di poter uscirne fuori ancora più forte. «In Serie A non ci sono partite facili e per fortuna tutte partono dallo zero a zero», la premessa al guanto di sfida, senza eccessi ma con fermezza. E graduale. Un ostacolo alla volta, dunque, e per ora avanti con la Vecchia Signora torinese. Magari la trasferta sotto zero in Norvegia per la Champions League può avere lasciato qualche strascico. «È importante crederci, dobbiamo andare Torino con entusiasmo e provare a fare la nostra partita», chiarisce subito l’allenatore del Cagliari, soddisfatto ma non troppo, mentre fa il punto sullo stato dei lavori nel cantiere rossoblù e alza allo stesso tempo l’asticella dalla sala stampa del Crai Sport Center di Assemini. Dove le parole pesano, certo, ma pesano molto di più in punti in palio domani sera allo Stadium.

Tegola in difesa

La Juve nel mirino. Senza paura o timori reverenziali. «Stiamo indubbiamente parlando di una squadra con valori tecnici importanti e il cambio in panchina certifica che questo è un campionato difficile». Pisacane va così oltre la classifica e gli ultimi risultati. «Ha preso un allenatore top in questo momento e le insidie diventano ancora più alte per noi. Ma sono convinto che potremo dire la nostra», mostra così il petto in vista del match contro i bianconeri. Match del quale potrebbe non far parte il difensore colombiano Mina: «Ha subito una contusione durante l’allenamento, vedremo». Sicuramente out Zé Pedro, oltre a Belotti. Ha qualche speranza di recuperare, invece, Mazzitelli.

«Sensazioni contrastanti»

Il pareggio col Genoa alle spalle, tra amarezza, rabbia e voglia di rivincita. «L’ultima partita ha lasciato sensazioni contrastanti. Da una parte si è visto lo spirito giusto, dall’altra sono emerse alcune lacune difensive. Dobbiamo crescere tutti, a partire da me», tiene quasi a sottolineare l’allenatore del Cagliari a cui non sono andate giù le tre reti subite in uno scontro diretto, al di là degli errori individuali. Sì consola col ritorno al gol degli attaccanti, e da loro riparte nella speranza di ritrovare un equilibrio. È pesata la doppietta di Borrelli, ma soprattutto il sigillo di Esposito, giocatore con un tasso qualitativo superiore alla media e sul quale, non a caso, il Cagliari punta molto, oggi e in prospettiva. «È inutile negarlo, il gol per un attaccante è importante, gli dà entusiasmo e serenità, gli permette di essere libero mentalmente e di provare magari anche giocate più difficili». Magari proprio allo Stadium dove, sinora, Pisacane si è presentato solo da calciatore. «La mia Juventus-Cagliari? Sicuramente la prima, segnò tra l’altro l’esordio del Var con il rigore concesso a Farias. Ma anche quella in cui marcai Cristiano Ronaldo». La sfida ai campioni prosegue ora dalla panchina.

