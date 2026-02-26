Pisacane: brutti, sporchi e cattivi se è necessario 

Assemini. «Le tabelle? Non le facevo da giocatore, figuriamoci ora che alleno». Proprio non vuole sentir parlare di match point, calcoli o scenari successivi, Fabio Pisacane, talmente è concentrato sulla prossima partita. Oggi col Parma, poi quella con il Como, e così via sino a quando la salvezza sarà matematica. poi si vedrà. «Preferisco ragionare nel breve periodo, partita dopo partita». Appunto. «Questa squadra deve capire psicologicamente che dipende solo da noi. E ogni gara ci può avvicinare all’obiettivo», tiene a precisare l’allenatore del Cagliari nella conferenza stampa al Crai Sport Center di Assemini, tra la rifinitura appena conclusa e la partenza. «È inutile guardare gli altri, dobbiamo fare la corsa su noi stessi e pensare a muovere la classifica. E in certi casi, dobbiamo essere anche brutti, sporchi e cattivi, se necessario».

Nel cuore del campo

Testa all’obiettivo, tutto il resto è un dettaglio, per ora. Compresa l’emergenza che toglie altri due pezzi da novanta (Mina, squalificato, e Mazzitelli, infortunato) e che colpisce soprattutto il cuore del campo. Pisacane si consola con il recupero di Folorunsho. «Era fuori due mesi, non è in grado quindi di giocare una partita dall’inizio», la premessa. «Ma a gara in corso ci può dare una grossa mano, lui è quell’arma in più che ci è mancata e che ci consente di attaccare la profondità con più uomini». Il miglior bentornato possibile, insomma, per il centrocampista romano. Restano da sciogliere, intanto, i nodi sul centrocampo titolare. Il doppio mediano Adopo-Sulemana visto nel secondo tempo di Cagliari-Lazio è un’ipotesi, lo è anche Liteta regista unico, però. Pisacane le ha sperimentate entrambe in settimana, si prende un’ulteriore notte di riflessione, dice, e sul ventenne zambiano un pochino si sbilancia: «Può essere una soluzione dall’inizio o a gara in corso. Con lui abbiamo accelerato il processo, tra l’esordio di Verona e addirittura la partita allo Juventus Stadium. Ma lui non soffre l’ambiente, è contento. Ha una fame smisurata, vuole ribaltare il suo destino, la sua vita».

Oltre l’emergenza

La stessa fame che ha l’uruguaiano Rodriguez, candidato, a sua volta, a sostituire Mina in difesa. «Guanchi ha grande personalità, un entusiasmo contagioso e sa bene che il futuro è dalla sua parte», ricorda l’allenatore. «Ha una voglia matta di mettersi in mostra, non vede l’ora di giocare. E se dovesse farlo contro il Parma, sono certo che dirà la sua sia in termini di leadership che di qualità». Al diavolo l’emergenza. «Noi non ci piangiamo addosso, noi cerchiamo soluzioni». E una strategia ideale per frenare la corsa del Parma, reduce da tre successi di fila. «Già all’andata ci ha fatto vedere di che pasta è fatto e quali sono le sue armi, dovremo pertanto alzare il livello di attenzione». Luci al Tardini.

RIPRODUZIONE RISERVATA