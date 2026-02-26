VaiOnline
Il tecnico.
27 febbraio 2026 alle 00:39

Pisacane: brutti, sporchi e cattivi se è necessario 

«Le assenze? Cerchiamo soluzioni Liteta può anche partire dall’inizio» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Assemini. «Le tabelle? Non le facevo da giocatore, figuriamoci ora che alleno». Proprio non vuole sentir parlare di match point, calcoli o scenari successivi, Fabio Pisacane, talmente è concentrato sulla prossima partita. Oggi col Parma, poi quella con il Como, e così via sino a quando la salvezza sarà matematica. poi si vedrà. «Preferisco ragionare nel breve periodo, partita dopo partita». Appunto. «Questa squadra deve capire psicologicamente che dipende solo da noi. E ogni gara ci può avvicinare all’obiettivo», tiene a precisare l’allenatore del Cagliari nella conferenza stampa al Crai Sport Center di Assemini, tra la rifinitura appena conclusa e la partenza. «È inutile guardare gli altri, dobbiamo fare la corsa su noi stessi e pensare a muovere la classifica. E in certi casi, dobbiamo essere anche brutti, sporchi e cattivi, se necessario».

Nel cuore del campo

Testa all’obiettivo, tutto il resto è un dettaglio, per ora. Compresa l’emergenza che toglie altri due pezzi da novanta (Mina, squalificato, e Mazzitelli, infortunato) e che colpisce soprattutto il cuore del campo. Pisacane si consola con il recupero di Folorunsho. «Era fuori due mesi, non è in grado quindi di giocare una partita dall’inizio», la premessa. «Ma a gara in corso ci può dare una grossa mano, lui è quell’arma in più che ci è mancata e che ci consente di attaccare la profondità con più uomini». Il miglior bentornato possibile, insomma, per il centrocampista romano. Restano da sciogliere, intanto, i nodi sul centrocampo titolare. Il doppio mediano Adopo-Sulemana visto nel secondo tempo di Cagliari-Lazio è un’ipotesi, lo è anche Liteta regista unico, però. Pisacane le ha sperimentate entrambe in settimana, si prende un’ulteriore notte di riflessione, dice, e sul ventenne zambiano un pochino si sbilancia: «Può essere una soluzione dall’inizio o a gara in corso. Con lui abbiamo accelerato il processo, tra l’esordio di Verona e addirittura la partita allo Juventus Stadium. Ma lui non soffre l’ambiente, è contento. Ha una fame smisurata, vuole ribaltare il suo destino, la sua vita».

Oltre l’emergenza

La stessa fame che ha l’uruguaiano Rodriguez, candidato, a sua volta, a sostituire Mina in difesa. «Guanchi ha grande personalità, un entusiasmo contagioso e sa bene che il futuro è dalla sua parte», ricorda l’allenatore. «Ha una voglia matta di mettersi in mostra, non vede l’ora di giocare. E se dovesse farlo contro il Parma, sono certo che dirà la sua sia in termini di leadership che di qualità». Al diavolo l’emergenza. «Noi non ci piangiamo addosso, noi cerchiamo soluzioni». E una strategia ideale per frenare la corsa del Parma, reduce da tre successi di fila. «Già all’andata ci ha fatto vedere di che pasta è fatto e quali sono le sue armi, dovremo pertanto alzare il livello di attenzione». Luci al Tardini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Dal referendum al nodo del 41-bis: la ricetta dell’ex premier per l’Italia

«Il Governo salva i politici, noi del M5S facciamo il salario minimo» 
L’opposizione sta con gli irlandesi: «Assurdo rifiutare 900 nuovi posti di lavoro»

Ryanair, Regione immobile: «La tassa (per ora) resta»

L’ultimatum della low cost non smuove la maggioranza Il Pd: «È un ricatto». Gli altri partiti: «Discussione aperta» 
Al. Car.
L’assalto eolico

Chiese e siti nuragici assediati dalle torri: la rivolta di Luras

No alle pale della Sardegna prime intorno al monolite più grande d’Europa 
Andrea Busia
Industria.

Sider Alloys, no alla ripartenza

Antonella Pani
La storia

Dal camice al palco: la band di medici che canta col sorriso

Dottori di giorno, musicisti la sera: la doppia vita dei “Non solo Ippocrate” 
Sara Marci
La polemica

La Sartiglia difende la sua antica tradizione: «A Oristano nessun cavallo viene maltrattato»

Rispettate tutte le prescrizioni veterinarie. E l’esemplare morto è deceduto per un aneurisma, il malore avuto prima della discesa alla stella non era prevedibile 
Marianna Guarna
Riforma

La legge elettorale di Giorgia Meloni

Sistema proporzionale, premio a chi supera il 40%. Il Pd: irricevibile 