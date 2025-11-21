Pisacane: bentornato Deiola, ci sei mancato 

Assemini. La classifica, certo, ma non solo. Cagliari-Genoa è un concentrato di emozioni, ricordi e significati, uno spaccato di vita per l’uomo Fabio e un nuovo step professionale per l’allenatore Pisacane. «Genova non è come le altre», chiarisce subito il tecnico napoletano con gli occhi lucidi e il tono della voce smorzato dall’emozione, durante la conferenza stampa al Crai Sport Center in vista del match di domani alla Domus. «Sono partito da casa ragazzino con la valigia piena di sogni e Genova mi ha permesso di realizzarli. Mi ha poi ridato la vita per la seconda volta». Aveva 14 anni e giocava proprio nelle giovanili del Grifone quando la sindrome di Guillain-Barré lo ha paralizzato e sembrava averlo messo spalle al muro per sempre. Non solo è guarito, è diventato poi un calciatore professionista, sino a quella Serie A dove oggi allena e sogna un futuro ancora più ricco di soddisfazioni, se possibile.

«Un’altra finale»

Il campionato riparte, dunque, col batticuore. È un chiodo fisso: i tre punti. «La vittoria ci manca», ammette il tecnico napoletano, «e lavoriamo per conquistarla il prima possibile, ma non deve essere un’ossessione. Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia, anche da questo punto di vista mi aspetto una squadra matura», puntualizza dettando, così, anche la linea anti-Genoa. «Mi aspetto una partita dai ritmi alti con una grande intensità», dice. «È uno scontro diretto, quindi un’altra finale per noi». Come quelle già giocate contro Parma, Lecce e Verona e gestite dal Cagliari, guarda caso, con una cura particolare.

L’avversario

Come cambia il Genoa da Vieira a De Rossi? «Ho avuto modo di seguire il Genoa di Vieira, faccio fatica a vederlo in quella posizione», premette intanto Pisacane rispondendo alla domanda. «È una buona squadra, è stata penalizzata dagli eventi ma ha fatto vedere buone cose. Il calcio ti pone degli interrogativi e chi paga è sempre l’allenatore. Di sicuro, con l’arrivo di De Rossi la squadra ha avuto una fiammata con una prestazione di carattere e orgoglio contro la Fiorentina».

Dalla sosta con furore

La solita incognita della sosta o un vantaggio, punti di vista. «Indubbiamente la sosta ci ha permesso di recuperare diversi elementi, a cominciare da Deiola, la sua assenza si è sentita», ammette Pisacane, che riabbraccia volentieri anche Pintus, uno dei punti fermi della sua Primavera, da quest’anno in pianta stabile in prima squadra. E finalmente a disposizione dopo gli infortuni che lo hanno frenato e condizionato prima in ritiro in Alta Val Camonica e ancora nei primi mesi della stagione. «Un ragazzo giovane, di prospettiva e che conosco molto bene. Un’altra freccia per la difesa». Classe 2005, cagliaritano, Pintus ha già esordito in Serie A nel finale della gara col Venezia lo scorso campionato. Di fatto, è il primo ricambio là dietro dopo il forfait di Zé Pedro.

I protagonisti più attesi

A guidare il reparto arretrato domani al via sarà sempre lui, Mina, rientrato ieri nell’Isola dalla Colombia e in campo oggi nella rifinitura. «Yerry è abituato a tornare a quarantott’ore dalla partita e a stringere i denti». Tra i protagonisti più attesi anche Gaetano, che sembra aver finalmente trovato la collocazione giusta in campo. «Ha il calcio nel dna e se messo nelle condizioni ideali si esprime al meglio. Ma deve e può fare di più». Il ruolo di Esposito, invece? Può giocare come prima punta? «Credo sia soggettivo. Io penso che lui non sia una punta, ma è abile a giocare tra le linee. Vuole libertà di movimento e pensiero. A Como l’ho schierato in quella posizione perché non volevo fare a meno di lui. Lavora per la squadra, deve essere, però, più cattivo negli ultimi metri».

Pisacane riabbraccia volentieri anche Belotti, rientrato a Cagliari la settimana scorsa per proseguire con lo staff medico rossoblù la riabilitazione post intervento. «Anche se non è pronto e ci vorrà del tempo, sicuramente è cambiata l’aria. Porta mentalità, ha un peso specifico nella squadra ed è un uomo spogliatoio». Tutti insieme verso l’obiettivo.

