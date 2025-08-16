VaiOnline
Coppa Italia.
17 agosto 2025

Pisacane: bello anche così 

Mercato: lavoro con quello che ho a disposizione, poi si vedrà 

«Non ci siamo fatti mancare quello che in questo stadio regna, l’emozione fino all’ultimo: è stato bello anche vincerla così». Negli anni in cui Fabio Pisacane è stato uno dei pilastri della difesa del Cagliari spesso i finali di partita dei rossoblù sono stati pirotecnici e anche ieri la tradizione si è ripetuta: dal possibile 2-0 all’1-1 in neanche un minuto, poi i rigori che hanno permesso al nuovo allenatore di bagnare con una vittoria l’esordio sulla panchina del Cagliari, dopo quello del 26 dicembre 2022 in Serie B contro il Cosenza, nel passaggio tra Liverani e Ranieri.

E il tecnico sottolinea, nel post partita, come ieri non fosse più il momento degli esperimenti: «Era una partita vera». Un successo arrivato dopo 12 penalty. Anzi tredici, perché c’è anche quello calciato altissimo da Mina all’86’, appena prima dell’autogol di Deiola: «Era Yerry il tiratore designato, come l’anno scorso assieme a Piccoli che però non era in campo», chiarisce, «ma mi concentro sulla sua freddezza nel battere il primo della serie finale. Non avevo dubbi, ha subito messo le cose a posto».

A una settimana dall’inizio della Serie A, il Cagliari continua a cercare una forma ben definita: «Sono contento per come abbiamo tenuto il campo», il pensiero di Pisacane, «a volte, anche per demerito nostro, non abbiamo fatto quanto volevamo. Ma è stato un buon test». Dove i nuovi hanno avuto un bell’impatto, a partire da Folorunsho unico titolare tra gli acquisti estivi: «È un giocatore dal potenziale alto, speriamo sia la prima partita di una lunga serie». Poi Pisacane spende parole positive anche per i subentrati in attacco. Esposito: «Non poteva scegliere piazza migliore, si esalta con un pubblico del genere e penso che Cagliari possa essere il posto giusto per restare a lungo», quindi Kiliçsoy: «Credo che neanche si aspettasse di entrare, l'ho ritenuto opportuno, ha fatto vedere cose che avevamo già visto: eravamo tutti convinti quando l'abbiamo scelto». E se per lui Luvumbo «può dare anche di più» e Deiola terzo centrale «ha fatto una grandissima partita, senza colpe sull’autogol», Pisacane si aspetta qualcosa dal mercato che finirà tra 15 giorni: «Lavoro con quanto ho a disposizione, mi concentro su quello che devo preparare. Poi vediamo cosa succederà».

Decisivo

L’ultimo cambio, all’89’, ha visto Obert uscire per Cavuoti. Il giovane centrocampista, tornato dal prestito alla Feralpisalò, è stato decisivo: suo il rigore qualificazione. «Non pensavo di batterlo, poi il mister mi ha detto che ero il sesto. Speravo finissero prima, alla fine ho tirato ed è andata bene: una grande soddisfazione, ora vorrei restare».

