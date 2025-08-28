Pisacane: a Napoli a testa alta, senza paura 

Assemini. Fabio Pisacane mette subito le emozioni sul tavolo: «Questa contro il Napoli, è ovvio, non è una partita come le altre. Lì sono nato, lì ci sono le mie radici. C’è la mia famiglia, i miei genitori, i miei fratelli, i miei amici d’infanzia. Anche se il mio amico Genny mi dice che ormai sono cagliaritano. Sarà quindi particolare. Ma ho il vantaggio di averla già vissuta da giocatore. E dal punto di vista calcistico non cambia nulla, contano i tre punti che cercheremo di portare a casa». Certo il calendario gli ha giocato proprio un bello scherzetto per la sua prima trasferta da allenatore di Serie A, lui strizza l’occhio al destino e si fa scivolare addosso tutto quello che non riguarda la partita nello specifico, almeno ci prova. E non a caso, tiene poi a precisare: «Negli anni da giocatore, calcisticamente parlando, non sono stato molto vicino al Napoli Calcio. Anche perché sono altre le società che mi hanno dato una possibilità. Il mio debito di riconoscenza maggiore è per il Genoa che mi ha preso a 13 anni e portato lontano dalla mia città cercando di far sì che potessi coronare il mio sogno. E la squadra che mi ha dato maggiori soddisfazioni a grandi livelli, è stata il Cagliari». Concetto, questo, che esprime chiaramente nella conferenza stampa al “Crai Sport Center” di Assemini, e che poi riprende qualche ora più tardi nella trasmissione “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina.

L’avversario

Napoli nel cuore e il Napoli nel mirino, insomma. Una sfida proibitiva sulla carta, per questo ancora più affascinante. «Tutti conosciamo la forza e la qualità del Napoli che si è ulteriormente rinforzato, non solo con De Bruyne. Ha messo tante altre frecce nell’arco», tiene a precisare il tecnico rossoblù. «Abbiamo preparato questa gara per superare i momenti di difficoltà e, allo stesso tempo, per provare a mettere loro in difficoltà. Abbiamo rispetto, però non abbiamo paura. Non andiamo certo a fare le barricate. Anche perché non è nel nostro dna».

Il mercato

Anche i nuovi sembrano essersi subito calati nella parte e nello spirito rossoblù. Su Borrelli in particolare: «Ha fatto un buon esordio, con coraggio e generosità. Ci sono stati poi spunti positivi e negativi sui quali lavorare, bisogna metterlo nelle condizioni migliori sia nel raccordo che nell’occupazione dell’area». Sull’ultimo arrivato Palestra: «È già in ottima condizione, la fascia destra è la sua zona comfort, ma può giocare tranquillamente anche a sinistra». Sugli ultimi giorni di mercato, invece: «Sono ottimista, anche perché con la società il dialogo è costante. Ho fatto delle richieste ben precise, un ragazzo è arrivato, appunto, e mi aspetto che ne arrivino altri».

La Primavera

Pisacane ha tenuto ad aprire la conferenza stampa complimentandosi con la Primavera (oggi di Francesco Pisano) che allenava sino a pochi mesi fa per la finale di Supercoppa persa solo ai rigori con l’Inter martedì a Milano: «Dispiace per come sia andata a finire, meritavano di più. Faccio i complimenti per la prova di caparbietà e coraggio al mister, allo staff e ai ragazzi».

