Pisa, vietata la vendita dei biglietti 

La Toscana continua a essere territorio difficile per i tifosi del Cagliari. Dopo il divieto, poi ritirato, per la trasferta di Empoli della passata stagione, ne arriva un altro sempre dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive per la trasferta a Pisa di domenica pomeriggio. Con la determinazione numero 10, dall’organismo del ministero dell’Interno arriva il divieto, per la società Pisa Sporting Club 1909, di vendere i biglietti per la gara con il Cagliari ai residenti in Sardegna, anche se muniti di qualsiasi tessera o documento legato al tifo organizzato o indipendente.

Una decisione che penalizza innanzitutto una tifoseria che non ha mai creato alcun problema anche in occasione di imponenti spostamenti (Monza, Reggio Emilia, Empoli fra i tanti) e che attendeva questa partita – importante nel percorso verso il mantenimento della categoria – per stare vicino alla squadra. «Questa decisione ci trova assolutamente contrari – hanno scritto alcuni tifosi alla redazione – qualcuno aveva già fatto il biglietto per la nave o l’aereo, non è accettabile che sempre in occasione di partite importanti si penalizzi una tifoseria, un popolo». La vendita per il settore ospiti (curva Sud) è aperta ai sostenitori con la tessera del tifoso del Cagliari ma provenienti da altre regioni. (e.p.)

