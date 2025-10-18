Pisa e Verona, la vittoria è tabù 

Pisa 0

Hellas Verona 0

Pisa (3-5-2) : Semper; Cane- strelli, Albiol, Caracciolo; Leris (20' st Cuadrado), Akinsanmi- ro, Aebischer, Marin (20' st Pic- cinini), Angori (20' st Bonfanti); Moreo (34' st Tramoni), Nzola. In panchina Nicholas, Scuffet, Hojholt, Meister, Buffon, Vural, Coppola, Calabresi, Denoon, Lorran. All. Gilardino.

Verona (3-5-2) Montipò; Nu- ñez, Nelsson, Valentini; Cham (16' st Berghali), Serdar (42' st Santiago), Gagliardini, Bernede (16' st Akpa Akpro), Frese; Gio- vane (22' st Mosquera), Orban (22' st Sarr). In panchina Perilli, Castagnini, Bradaric, Slotsa- ger, Kastanos, Harroui, Ebosse, NIasse, Ajayi. All. Zanetti.

Arbitro : Guida di Torre Ann.

Pisa. Tra Pisa e Verona, ancora a secco di vittorie in campionato, vince la paura di perdere e alla fine toscani e scaligeri si dividono la posta in uno 0-0 brutto e che non serve a nessuno in classifica. Nel primo tempo sono gli scaligeri a farsi notare di più nella metà campo nerazzurra. Nella ripresa Gilardino cambia la squadra, ma è Zanetti a sfruttare la situazione, schiacciando i padroni di casa nella loro metà campo, creando gioco ma non occasioni da gol.

