Pisa, D’Angelo  non avrà Tourè 

Seduta pomeridiana in programma oggi al centro sportivo di San Piero Grado per il Pisa, prossimo avversario del Cagliari. L’allenatore dei nerazzurri Luca D’Angelo potrà contare su una rosa quasi al completo in vista della gara di lunedì. Tourè ha preso una botta alla caviglia contro il Benevento e non sta ancora bene, molto probabilmente non sarà della partita, in dubbio anche Masucci che ha avuto un problema nella rifinitura di venerdì scorso ma che sta cercando di recuperare. Nessun giocatore è stato squalificato, mentre sono in diffida Sibilli e Beruatto.

I numeri

La distanza tra i toscani e rossoblù è di un solo punto, Cagliari a quota 46, Pisa a 45, occasione ghiotta per l’operazione sorpasso è proprio lo scontro "direttissimo” che si gioca tra le mura di casa, dove la squadra rende decisamente di più: 7 punti nelle ultime 3 partite. Il momento è comunque altalenante, la squadra toscana ha perso l’ultimo match contro il Cosenza, vinto quello precedente contro il Benevento, perso contro il Modena tre partite fa e poi pareggiato col Palermo. E proprio dopo l’ultima sconfitta in Calabria, squadra allenatore e staff sono stati chiamati a rapporto dal presidente Giuseppe Corrado insieme al ds Claudio Chiellini: 30 minuti di passione per trovare la giusta carica in vista delle ultime 7 partite prima dei playoff. Dando uno sguardo alle statistiche delle due squadre, si scorgono numeri simili. Sono 11 le vittorie come per il Cagliari, dodici le gare finite in parità, una in meno rispetto ai rossoblù, 8 le sconfitte, una in più rispetto ai sardi. Stessi gol subiti (30), ma 3 più del Cagliari quelli realizzati.

De Vitis

Intanto nel post partita a Cosenza, il centrocampista Alessandro De Vitis ha parlato della partita di Pasquetta: «Dobbiamo rimboccarci le maniche, pretendere molto di più dai noi stessi, senza piangerci addosso – ha detto - lunedì c’è il Cagliari, affronteremo questa partita con tranquillità e molta fiducia».