Pisa abbattuto, il Lecce vola 

LECCE 1

PISA 0

Lecce (4-2-3-1) : Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Ndaba (29' st Gallo), Ramadani, Couli- baly, Pierotti (22' st Banda), Berisha (11' pt Kaba), Sottil (29' st Morente), Camarda (22' st Stulic). Di Francesco.

Pisa (3-5-2) : Semper, Calabresi (1' st Albiol), Caracciolo (36' st Buffon), Canestrelli, Tourè, Aebischer, Akinsanmiro (14' st Angori), Vural, Leris (29' st Lorran), Moreo (14' st Tramoni), Meister. All. Gilardino.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Rete : nel st 27' Stulic.

Lecce. Un gol di Stulic nella ripresa consente al Lecce di battere il Pisa e scavalcare in un sol colpo Cagliari, Genoa, Parma e Torino nella classifica provvisoria, agganciando l’Atalanta.

RIPRODUZIONE RISERVATA