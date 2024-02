Pirri, via al rifacimento dei marciapiedi 

Ancora lavori a Pirri e questa volta qualche disagio sarà comunque ben accetto perché verranno rifatti completamente i marciapiedi in via Risorgimento. Il cantiere è iniziato e l’obiettivo è quello di mettere in sicurezza una strada importante, rendendola maggiormente fruibili ai pedoni.

La municipalità

«Un traguardo raggiunto», sottolinea Riccardo Cabras, presidente della commissione viabilità di Pirri, «dopo anni di attesa e solleciti. Via Risorgimento è una strada trafficata e con il marciapiede in stato di totale degrado. L'obiettivo è sempre stato quello di mettere in sicurezza le strade di Pirri, soprattutto dal punto di vista pedonale. Abbiamo insistito affinché questo intervento importante venisse realizzato». Soddisfatta anche la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca: «Con tanta fatica siamo riusciti a vedere l'inizio dei lavori di questo intervento. Via Risorgimento è una della strade con più criticità della Municipalità, via di collegamento con via Italia, il Mercato di Is Bingias e le scuole; era necessario intervenire sul rifacimento del marciapiede dopo tantissimi anni di degrado». Per i cittadini qualche inevitabile disagio ma alla fine ci sarà una strada sicura per i pedoni.

Via Italia

Va avanti intanto il cantiere per la realizzazione del collettore C47, quello che attraversa tutta via Italia tra Pirri e Monserrato, (mentre sono già cominciati quelli per il C70, il grande “tubo” interrato che raccoglie l’acqua che scende da Barracca Manna), ed eviterà di allagare le strade quando piove. I lavori andranno avanti per poco meno di un anno. Per evitare il blocco totale della viabilità, con problemi enormi per gli abitanti di Pirri ma anche per chi dall’hinterland raggiunge la città passando da via Italia, sono stati creati percorsi alternativi e si procederà per step.

Dunque nessuna chiusura totale, aspetto che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a cittadini e commercianti. Mentre l’opera più importante (il collettore C38 di collegamento con l’infrastruttura già realizzata in via Ampere) che dovrà mettere al sicuro le aree più critiche, come via Balilla e piazza Italia, è andata in gara a inizio anno. (m. v.)

