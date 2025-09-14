Pirri, un pareggio di cuore 

Calcio Pirri 1

Ateltico Cagliari 1

Calcio Pirri (4-3-3) : Serra, Atzori, F. Loi, Civile, Usai, Palmas, Nenna (42’ st V. Loi), Corda, Porru (36’ st G. Orrù), O. Loi (1’ st Adamo), Marco Sanna (23’ st Cabiddu). In panchina Massimiliano Sanna, Pedditzi, M. Orrù, Bellanza, Mattana. Allenatore Davide Meloni.

Atletico Cagliari (4-4-2) : Pani, Aime, Ambu (16’ st Montisci), Caddeo (38’ st Ricciardi), Fadda (21’ st Poddighe), Lintas, Littera (36’ st Saba), Marongiu, Pinna, Morello (23’ st Mereu), Pancotto. In panchina Polidetti, Fabio Porcu, Francesco Porcu, Ricciardi, Virdis. Allenatore Carlo Saba.

Arbitro : Alessandro Atzei di Cagliari.

Reti : 4’ st Fadda, 7’ st Corda.

Note : espulsi Atzori (Pirri) al 30’ pt e Mereu (Atletico) al 50’ st e l’allenatore Davide Meloni.

Finisce in parità il derby tra Pirri e Atletico Cagliari. I padroni di casa giocano in dieci uomini per un’ora, a causa dell’espulsione di Atzori al 30’. Una prima frazione avara di emozioni, segnata proprio dal cartellino rosso. In avvio di ripresa, al 4’, Fadda riceve palla, spalle alla porta all’altezza del dischetto, si gira e spedisce il pallone sotto la traversa.

Veemente la reazione dei pirresi, che pareggiano appena 3’ dopo con una conclusione da fuori area di Corda, che si insacca all’incrocio. Poco dopo Nenna colpisce il palo e poi Cabiddu, servito da Porru, sfiora il palo. «Un’ottima ripresa, nonostante l’inferiorità numerica. Sono soddisfatto della prova della squadra. L’Atletico Cagliari è stato un valido avversario», dice il diesse del Pirri, Stefano Siddi.

