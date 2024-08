Pirri, tentano di incendiare un bar 

Rischio altissimo, come solo il fuoco in una stazione di servizio circondata da palazzine può essere, per un attentato incendiario i cui risultato sono stati fortunatamente modesti, messo a segno dopo la mezzanotte di ieri a Pirri. Gli attentatori hanno preso di mira il “Gold cafè”, il bar annesso alla stazione di servizio Q8 e all’autolavaggio in via Riva Villasanta, a poche centinaia di metri di distanza da piazza Italia. I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, sono riusciti a evitare che il fuoco provocasse danni anche all’interno del bar: gli stracci pare imbevuti di liquido infiammabile sono stati spenti e alla fine ci sono soltanto alcune mattonelle annerite. Il pericolo, però, non è mancato, considerato che l’area del distributore di carburante-bar-autolavaggio dista pochi metri dalle palazzine che la costeggiano su tre lati. Se i pompieri non fossero stati estremamente tempestivamente, il rischio di un rogo indomabile sarebbe stato concreto e le conseguenze gravissime. Ora sono in corso le indagini per risalire agli incendiari che sono entrati in azione nella stazione di servizio.

I soccorsi

L’allarme è scattato a mezzanotte e quaranta minuti, quando alcuni automobilisti di passaggio hanno notato le fiammelle attraverso i vetri del “Gold Cafè” e hanno chiamato il numero unico per le emergenze uno-uno-due. Una squadra dei vigili del fuoco è giunta a sirene spiegate pochissimi minuti dopo e con gli idranti hanno spento gli inneschi sparsi per terra dagli incendiari. I pompieri hanno visto che la porta di vetro all’ingresso del bar era stata forzata e l’hanno comunicato alla centrale operativa della Questura, che ha inviato una volante. I vigili del fuoco, quando il bar e soprattutto l’area delle colonnine di carburante erano stati messi in sicurezza, hanno autorizzato i poliziotti a entrare e sono così iniziate le indagini.

Gli accertamenti

Dalla Questura è partito anche un equipaggio della Squadra mobile, che si sta occupando delle investigazioni sull’attentato in via Riva Villasanta. A quanto sembra, i poliziotti avrebbero sequestrato i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza in funzione in alcuni stabili attorno all’area della stazione di servizio. Ora quelle immagini saranno passate al setaccio dagli investigatori della Questura, alla ricerca di qualunque indizio che possa condurli a identificare chi è entrato in azione in piena notte nel bar del distributore di carburante. Malgrado i danni modesti, l’esercizio pubblico ieri è rimasto chiuso.

RIPRODUZIONE RISERVATA